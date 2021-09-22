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четверг, 23 сентября 2021 07:11

Сергей Белый задушил 3-летнего сына

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В лесополосе вблизи Глухова Сумской области нашли мертвым 3-летнего Алексея 16 сентября. В этот день мальчику должно было исполниться 4 года.

Накануне около 16 его из детсада забрал отец 50-летний Сергей Белый. Домой не пришли. Их объявили в розыск. Утром мужчину нашли на одной из улиц города. Он признался в убийстве и показал, где оставил тело сына. Рассказал, что связал ему руки и ноги скотчем. На голову надел полиэтиленовый пакет. Мальчик задохнулся.

- Это давно назревало. Еще год тому назад хотел вывезти и оставить. Это ему месть за младшего брата. Он его дважды чуть не покалечил. Едва голову ему не развалил, - рассказал Белый во время допроса.

Местные говорят, что Сергей с женой Ниной воспитывали троих детей. Сыновья общие, старшая дочь - от предыдущего брака женщины. Еще один сын Нины шесть лет тому назад утонул в озере у нее на глазах. Парню было 10 лет.

- Мужчина всегда играл с младшими детьми. Алексея водил в садик и забирал, - говорит местная 46-летняя Оксана. - После трагедии узнали, что Сергей якобы имеет диагноз олигофрения (умственная отсталость. - ГПУ).

Имеет ли мужчина психические расстройства - установит экспертиза. Он родом из Западной Украины. На Сумщину приехал шесть лет тому назад. Медицинскую карточку уничтожил, по словам Владимира Крупецких из областной полиции.

- Он говорит, что имеет третью группу инвалидности, что-то с головой. Что именно - не уточняет. Родственники о диагнозе и проблемах знали, - говорит Крупецких.

На время следствия Сергея Белого будут держать под стражей без права на залог. Причины смерти ребенка устанавливают эксперты.

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Дата
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