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Семью Прокопенко выбросили из квартиры коллекторы

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— Утром пили кофе, как вдруг нашу дверь начали выбивать. В квартире все ходуном ходило, был ужасный грохот. Через несколько секунд забежали какие-то мужики и начали нас выбрасывать, — рассказывает 32-летний Вадим Прокопенко из Одессы.

Его с женой 28-летней Ириной, 8-месячным сыном и матерью 51-летней Верой Александровной выгнали из собственного жилья утром 27 апреля. Шестеро неизвестных выбили кувалдой дверь в четырехкомнатной квартире на 80 "квадратов". Сказали, что они от нового владельца. Поставили сигнализацию. Поменяли замки.

— Ничего не объясняли, только матерились. Силой вытащили нас, — продолжает Вадим. — Толкнули жену, которая держала сына. Дитя чудом не покалечилось, когда Ира упала. Маму сбили с ног и поволокли в коридор. Выбросили возле лестницы, а потом еще и ногами в лицо били. Я позвонил в полицию. Приехали три наряда. Один помог нам забрать хоть какие-то вещи. Остальные сказали, чтобы разбирались сами. Схватил бутылочку и куртку ребенку, что-то из одежды жене, свой рюкзак и телефон матери. Она после налета до сих пор в больнице. У нее сотрясение мозга и сломана правая нога. Отец — моряк, в заграничном плавании.

Родители Вадима — Вера Александровна и Игорь Владимирович в 2012 году взяли 300 тыс. грн кредита в одесском банке "Порто-Франко". Квартира была залоговым имуществом. Заем возвращали вовремя. Иногда клали большие суммы, чем нужно было по договору. Осталось вернуть 160 тыс. грн. Но два года тому назад банк обанкротился.

— После этого наш кредит перепродавали разным финансовым организациям. Ни новых реквизитов, ни требований для возврата долга нам не давали. В конце его выкупило какое-то физическое лицо. Мы пытались выяснить, кто это, но напрасно, — говорит Вера Александровна. — В прошлом году узнали, что нашу квартиру переписали на нового владельца через частного регистратора. Мы подали в суд, и на жилье наложили арест. Дело до сих пор рассматривают.

Вадим Прокопенко с женой и ребенком живут у друзей. Ищут квартиру, чтобы было куда перевезти мать после лечения.

— Сын сильно испугался, теперь кричит и прячется при малейшем стуке, — говорит Вадим Прокопенко. — Будем возвращать свою квартиру. Моя мама жила в ней с детства, там выросли мы с братом. Там прописан мой сын. Новый владелец был незаинтересован, чтобы мы долг вернули. Квартира почти в центре города. За несколько кварталов-Дерибасовская и Привоз. Суд по отмене регистрации они умышленно затягивают — то не являются на заседания, то меняют адвокатов.

Новым владельцем квартиры Прокопенко значится Сергей Кордон. Кто он и чем занимается — неизвестно. Его ни разу не видели ни потерпевшие, ни адвокаты. Регистратор, который переписал квартиру — Игорь Александрович Махортов. Его фамилия встречается в других гражданских исках по отмене незаконной регистрации.

Потерпевшие должны поднять кредитную историю и проверить, как произошла передача долга частному лицу, говорит адвокат 45-летний Сергей Старенький.

— Также следует выяснить, кто новый владелец, не подставной ли, — говорит Старенький. — Пострадавшая семья должна написать заявление в полицию о разбое. Контролировать, чтобы дело расследовали. Это понадобится в дальнейшем в судах за жилье. Добиваться назначения судебно-медицинской экспертизы по определеню степени тяжести полученных травм.

Автор: Анна БОВА
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Дата
14
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