Семья Федишиных угорела в арендованном доме

— Эта трагедия потрясла весь город. Хорошая семья, воспитанные детки. Остались сиротами. Самое страшное, что они сами нашли мертвых родителей, — рассказывает Ольга Хлыщенко из райцентра Раздельная Одесской области.

Утром 20 декабря в доме на ул. Уютной, 31, нашли мертвой семью Федишиных — 28-летнюю Людмилу, ее мужа 31-летнего Сергея и 45-летнюю сестру. Отравились угарным газом. Их детей Дениса, 9 лет, Карину, 8 лет, и племянницу 18-летнюю Ольгу Балан спасли.

— Мальчик около пяти утра выбежал на улицу. Стоял плакал. Какая-то женщина шла на работу, подошла. Cказал, что папа с мамой мертвые, — продолжает Ольга Петровна. — Та женщина зашла в дом, проверила. Взрослые были в одной комнате, дети — в другой. Вызвала медиков, полицию и спасателей.

Федишины раньше жили в городе Новоукраинка Кировоградской области. В прошлом году Людмила с детьми переехала в Раздельную. Женщина стала на учет в центре занятости, посещала курсы кроя и шитья. Дети учились в школе №2. За несколько дней до трагедии к семье приехал Сергей.

— Люда раньше квартиру снимала. Как приехал Сергей, сняли этот дом на Уютной. Первый день, как въехали, разложили вещи. В гости пригласили сестру с племянницей. Те остались ночевать, — говорят соседи по улице.

Ольга Балан сейчас в реанимационном отделении райбольницы, Денис и Карина Федишины — в инфекционном.

— У Карины ветрянка, потому ее с братом положили в инфекционку, — говорит местная жительница, имя не называет. — Из родственников у детей осталась двоюродная тетя.

Предварительная причина трагедии — нарушение в работе газового котла. Угарный газ выходил в помещение.

Угарный газ "вытягивает" из крови кислород

— Угарный газ может возникнуть во всех отопительных устройствах, где есть горение. В помещениях с ними должна быть хорошая вентиляция. Иначе котел сожжет вокруг весь воздух и возникнет обратная тяга. Вместо дымохода продукты сгорания будут выходить внутрь помещения, — говорит 45-летняя Светлана Рыбалко из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области. — Угарный газ не имеет а и запаха. Когда попадает в легкие, "вытягивает" из крови весь кислород. Возникает голодание мозга, человек теряет сознание и умирает.

Вентиляцию проверяют листом бумаги. Подносят его к вытяжке. Если двигается — вентиляция хорошая, нет — вызывайте специалистов. Проверять нужно каждый раз, когда включаете нагревательные приборы, — советует Светлана Рыбалко. — При образовании угарного газа следует немедленно проветрить помещение. Если кто-то надышался, вынесите его на свежий воздух и вызовите "скорую". Когда человек без сознания, сделайте массаж сердца. Также при отравлении стоит промыть горло и нос раствором соды и соли. Принять душ и надеть чистые вещи, пить много воды.