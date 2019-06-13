Семь человек сгорели в психиатрической больнице

- Здание пылало со всех сторон, горели даже деревья. Внутри кричали люди. Сначала приехали три-четыре пожарных, но через несколько секунд было уже больше десятка. Людей выводили в соседние корпуса. Там начались проблемы с электричеством. Тела погибших выносили и раскладывали на траве, - рассказывает одессит 36-летний Игорь Игнатов о пожаре в Одесском областном медицинском центре психического здоровья.

Загорелось вечером 10 июня в корпусе №7. В помещении были трое работников заведения и 54 больных. Все - ветераны Второй мировой и Афганистана, в возрасте от 70 до 90 лет, страдающие психологическими отклонениями.

Погибли семь человек. Среди них: 85-летняя Мария Пастернак, 85-летний Семен Клапчук, 85-летняя Лидия Поровкова, 82-летняя Галина Тодорова, 91-летний Михаил Лазарев, Иван Шелепко, 90 лет и медсестра заведения Юлия Никита, 55 лет. Она и трое пациентов скончались на месте. Другие - в больнице, имели тяжелые ожоги дыхательных путей.

Юлия Никита жила в Великодолинском. В этой больнице работала 13 лет. Работу любила, к пациентам всегда была внимательна.

- Мама говорила с подружкой по телефону. Крикнула: горим. Положила трубку и больше не отвечала. И подружка позвонила нам. Мы примчались, когда все полыхало. Две санитарки стояли в стороне. А мама вытянула на себе более 50 человек. Сама не вышла, - говорит 34-летняя Юлия Скубий, невестка Юлии Никиты.

У Юлии Никиты остался сын 27-летний Игорь, невестка и трое внуков. Ее похоронили 13 июня.

Еще три женщины остаются под наблюдением медиков в двух городских больницах. Обоим около 70 лет.

- Одна из пострадавших отравилась угарным газом, у второй ожог дыхательных путей, - говорит 48-летний Николай Турчин из больницы №11. - Помощь получают бесплатно. Их состояние стабильное.

Перегородки больницы деревянные, огонь быстро перекинулся на крышу. Всего выгорело более 500 кв. м здания. Возгорание началось с улицы, по словам спасателей.

- Загорелось под навесом, где сушили белье и хранили бытовые вещи, - рассказывает 45-летний Руслан Буханец из Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций. - Это был поджог или по неосторожности кто-то бросил окурок - установит следствие.

- Возможно, персонал или постояльцы накосячили. А может, кому-то территория нужна. Там хорошее место под высотки, - рассуждает одессит Олег Высочан, 42 года.

В 2017 году в больнице выявили нарушения правил пожарной безопасности. Большинство из них работники заведения устранили.

В этом году пожар в больнице вспыхнул во второй раз. Предыдущий раз - 16 апреля. Загорелось в мужском отделении №5. Тогда из помещения эвакуировали 60 человек, огонь быстро погасили. Никто не пострадал. Эксперты установили, что один из пациентов поджег зажигалкой шторы.