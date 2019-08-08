С убийцей Екатерины Гандзюк заключили соглашение

С бывшим помощником народного депутата Игорем Павловским следствие заключило соглашение по делу об убийстве активистки 33-летней Екатерины Гандзюк. Также Верховный суд изменил подсудность дела. Ее будет рассматривать Приморский суд Одессы.

- Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати. Об организаторе убийства Павловском отмалчивались всегда. Мол, дает показания, - говорит отец Виктор Гандзюк, 64 года. - Дальше оказалось, что Павловский уже не организатор, а так, только умалчивал информацию о преступлении, да и узнал обо всем после нападения.

Когда спрашивал у прокуроров о Павловском, всегда слышал одно и то же: "Болен. Очень болен". По болезни освободили под домашний арест. На суд для допроса прибыть не смог, дважды. Не смог отвечать на вопросы и по видео, состояние критическое. Генпрокуратура не подала ходатайство о продлении меры пресечения, ведь человек умирает. А потом футбольный матч в Одессе. А среди болельщиков Павловский - на вид здоровый.

Екатерина Гандзюк была советницей городского головы Херсона, исполняла обязанности управляющей делами исполкома. 31 июля в прошлом году на женщину напали возле ее дома. Злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла. За умышленное убийство осудили пятерых исполнителей.

Судят организатора-посредника Павловского и заказчика - председателя областного совета 49-летнего Владислава Мангера. Обоим смягчили обвинение. По делу последнего следствие завершат до конца недели и отправят в суд.

- С Павловским действительно заключили соглашение. И это - норма закона. Согласовывать с потерпевшей стороной не обязаны, - говорит пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, 50 лет. - Соглашение с обвиняемым заключается без письменного согласия потерпевшей стороны. А перенос рассмотрения дела в Одессу связан с исключительными обстоятельствами уголовного производства. Так можно обезопасить обвиняемого, который дает обличительные показания относительно заказчиков убийства.