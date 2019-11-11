Родители получали деньги за сожженную в печи дочь

41-летняя Елена Клусенко и 50-летний Павел Макарчук из села Листвин Овручского района на Житомирщине скрыли убийство 5-летней дочери, чтобы получать соцпомощь.

У Дарьи была инвалидность. В течение августа 2018-го — мая 2019 года они получали деньги как малообеспеченная семья. А также пособие по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Всего — более 43 тыс. грн. Следствие по делу завершилось 5 ноября, рассказали в прокуратуре Житомирской области.

— Ребенка убил отец в августе 2018-го. Во время ссоры ударил ее кулаком, от чего девочка потеряла сознание и упала. Мать никак не отреагировала, — говорят в прокуратуре. - Поняв, что ребенок мертв, отец разжег в доме печь. Туда бросил тело дочери. Золу и останки выбросил в реку.

После этого родители подделали документы для получения социальных выплат. Когда работники службы посещали семью — они в дом никого не пускали. За Дарью выдавали младшего сына, одетого в девчоночьи вещи. Полицейским об убийстве рассказал старший сын Елены.

Дарья вернулась в Листвин за четыре месяца до гибели. До того жила в доме семейного типа Натальи Коберник в Житомире. Ребенка у нее отобрали, потому что якобы биологические родители стали на путь исправления. Также за них вступились местные активисты.

Елена Клусенко и Павел Макарчук шестой месяц находятся под стражей. Их могут посадить на 15 лет или пожизненно.