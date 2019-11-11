Родители получали деньги за сожженную в печи дочь

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 3033
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 459
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 270
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1107
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2853
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2115
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2232
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5202
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1224
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 918
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3798
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2097
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 342
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 07:20

Родители получали деньги за сожженную в печи дочь

  Комментировать

41-летняя Елена Клусенко и 50-летний Павел Макарчук из села Листвин Овручского района на Житомирщине скрыли убийство 5-летней дочери, чтобы получать соцпомощь.

У Дарьи была инвалидность. В течение августа 2018-го — мая 2019 года они получали деньги как малообеспеченная семья. А также пособие по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Всего — более 43 тыс. грн. Следствие по делу завершилось 5 ноября, рассказали в прокуратуре Житомирской области.

— Ребенка убил отец в августе 2018-го. Во время ссоры ударил ее кулаком, от чего девочка потеряла сознание и упала. Мать никак не отреагировала, — говорят в прокуратуре. - Поняв, что ребенок мертв, отец разжег в доме печь. Туда бросил тело дочери. Золу и останки выбросил в реку.

После этого родители подделали документы для получения социальных выплат. Когда работники службы посещали семью — они в дом никого не пускали. За Дарью выдавали младшего сына, одетого в девчоночьи вещи. Полицейским об убийстве рассказал старший сын Елены.

Дарья вернулась в Листвин за четыре месяца до гибели. До того жила в доме семейного типа Натальи Коберник в Житомире. Ребенка у нее отобрали, потому что якобы биологические родители стали на путь исправления. Также за них вступились местные активисты.

Елена Клусенко и Павел Макарчук шестой месяц находятся под стражей. Их могут посадить на 15 лет или пожизненно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родители получали деньги за сожженную в печи дочь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 22167
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 15624
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 11799
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 15 Просмотров: 9964
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 7803
Скандалы
Ветеранов войны подозревают в заказных убийствах
Ветеранов войны подозревают в заказных убийствах Просмотров: 144
"Пришли выселять. Выбили дверь, выбрасывали вещи"
"Пришли выселять. Выбили дверь, выбрасывали вещи" Просмотров: 63
14-летнюю Дарью Дробот задушил товарищ
14-летнюю Дарью Дробот задушил товарищ Просмотров: 1080
Кирилла Тлявова застрелил инспектор полиции
Кирилла Тлявова застрелил инспектор полиции Просмотров: 576
400 человек штурмовали полицию
400 человек штурмовали полицию Просмотров: 765
Больше всего комментируют
15
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 860
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua