Редактору журнала сожгли внедорожник

В Одессе на территории автогаражного кооператива на ул. Армейской, 17а сожгли внедорожник "Фольксваген Туарег" 43-летнего Александра Сивака в ночь на 26 ноября. Владелец машины - редактор международного журнала "Судоходство". Поджог связывают с профессиональной деятельностью.

- Есть бизнес. Журнал - это для удовольствия. И поэтому меня невозможно купить. Печатаю разоблачительные материалы против влиятельных людей. За что не раз получал угрозы, - говорит Сивак. - Ко мне приходили в офис, под домом караулили. Угрожали расправой. За последний год написал в полицию пять заявлений. Но ничего не делалось. Уголовных производств не раскрывали. Спрашивали: "Вам руку сломали или что-то сожгли? Нет - значит нечего расследовать".

Кроме журнала, Сивак занимается изготовлением игрушек. Имеет жену и сыновей 22 и 3,5 года.

Авто выгорело полностью. Дело о поджоге расследуют как умышленное уничтожение имущества.