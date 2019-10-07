Разбился самолет с восьмерыми людьми

Самолет выполнял рейс из испанского города Виго в турецкий Стамбул. Должен был сесть на дозаправку в Международном аэропорту "Львов" им. Князя Даниила. В 14 км от аэропорта исчез с радаров. До посадочной полосы недотянул 1,5 км - упал возле кладбища в селе Сокольники.

На борту было восемь человек. Погиб командир Виталий Степаненко, его помощник Игорь Маевский, штурман 52-летний Юрий Кузьменко, бортовой техник 52-летний Игорь Завадюк и радиооператор 55-летний Владимир Кириленко. Спаслись инженеры Олег Шахов, Андрей Амелькин, бортовой техник Андрей Корякин. Их забрали в 8-ю городскую больницу, прооперировали.

4 октября в 10:00 две машины "скорой" с ранеными выезжают по узкой грунтовой дороге из лесопосадки неподалеку от места падения самолета.

Дальше через 100 м видим часть хвоста самолета. Дорога перекрыта красной лентой, охраняется нацгвардейцами. Никого не пропускают. С другой стороны - организован штаб поисково-спасательной операции. Рядом дежурят машины Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и еще две "скорые".

- Сложности были в том, чтобы найти самолет и расчистить местность. Первое сообщение получили в 7:02, что Ан-12 не вышел на связь. Поехали его искать. В 7:30 один из членов экипажа позвонил на "101". Сказал, что упали неподалеку от взлетной полосы. Завалены, нуждаются в помощи. Двинулись туда, - говорит 61-летний Валерий Глобенко, заместитель начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Самолет перевозил автозапчасти к "Рено".

- Через 15 минут самолет нашли в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Оттуда слышали крики о помощи и стук по обшивке. Тех, кто выжил, придавило грузом - металлическими и деревянными конструкциями. Из носовой части достали трех уцелевших и двух мертвых. Вероятно, их задавило грузом. Остатки тел еще трех людей разбросало в радиусе 60 метров от самолета, - рассказывает спасатель.

Погибшие - двое пилотов и трое бортработников, которые сидели к ним ближе. Все - граждане Украины.

Андрей Корякин и Олег Шахов находятся в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Андрей Амелькин - в реанимации в тяжелом состоянии.

После удара о землю один из двигателей самолета отлетел, а передняя часть разлетелась на куски. Авария расследуется по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта. В полиции рассматривают три версии - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, погодные условия окончания горючего.

- Возможно, отказало какое-то устройство, а экипаж не заметил, - говорит Борис Бондаренко, заместитель председателя правления по безопасности полетов авиакомпании "Украина Аэроальянс". - Разговаривал с членами экипажа, которые выжили. Говорят, полет был нормальный. Затем резко - листья деревьев, мощный удар. Больше ничего не помнят.

Государственная авиационная служба Украины запретила авиакомпании "Украина-Аэроальянс" полеты 4 октября.

Транспортный самолет Ан-12 эксплуатировали 51 год.

- Существует Воздушный кодекс, по которому окончательную причину аварии определит специальная следственная комиссия. Расследование может длиться от двух месяцев до полугода и больше, - говорит авиационный эксперт Богдан Долинце, 31 год. - Одной из версий полиции было - окончание горючего. Но это - следствие. Причин которому - много. Топливо могло быть ненадлежащего качества, датчики неправильно показывали его количество, неправильно рассчитано на расстояние и объем загрузки. Еще как вариант - двигатели могли работать не в тех режимах, и ресурс топлива использовался быстрее. Или из-за сильного встречного ветра продолжительность полета увеличилась.

Возраст судна - вряд ли стал причиной аварии. За время своего использования самолеты проходят большое количество проверок. Во время технического обслуживания, какое-то оборудование меняют на новое, тестируют. Завод-изготовитель в зависимости от общего состояния может продлить срок эксплуатации судна.