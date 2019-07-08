Работниц кредитного союза три часа держали в заложниках

- Все было как в кино. Десяток полицейских машин с мигалками, "скорые". Оцепили лентами полквартала. Перекрыли движение. Людей просили не останавливаться и держаться подальше, - одессит 59-летний Сергей Руснак рассказывает об освобождении из заложников работниц кредитного союза "Наша наличка".

7 июня около 11 утра неизвестный с ножом ворвался в кредитное учреждение по ул. Черноморского казачества в Суворовском районе города. Закрыл дверь изнутри. Требовал от работниц $1 млн. Те успели нажать тревожную кнопку, и через несколько минут на месте была полиция. С мужчиной начались переговоры. Он изменил условия: потребовал $100 тыс. и вертолет.

- Сразу была информация, что у него есть нож. Имел ли еще какое-то оружие - никто не знал. Поэтому угроза была и для работниц учреждения, и для жильцов дома, - рассказывает Любовь Гордиевская из областной полиции. - Объявили спецоперацию "Гром" по освобождению заложников. На месте работали десятки полицейских и спецназовцы КОРД. Переговоры вел начальник областной полиции Олег Бех и переговорщик. Предлагали себя в обмен на заложниц.

Переговоры продолжались около трех часов. Мужчина отказывался освобождать женщин и постоянно менял свои условия.

- Все это время мужчина держал у горла одной из работниц раскладной нож. Грозился убить. Думал, что в сейфе есть немало денег. Когда убедился, что это не так, уменьшил сумму и запросил вертолет, - говорит 43-летний Олег Бех. - Договорились, что за сто тысяч долларов он отдаст одну из работниц. После этого начали штурм.

КОРДовцы выбили окно и двери кредитного союза. Вывели заложниц и скрутили нападавшего.

- Все длилось несколько минут. Под дверь бросили шумовую гранату. Бабахнуло так, что заложило в ушах, хотя стоял далеко. Местные говорили, их дома содрогнулись, - добавляет Сергей Руснак. - Из помещения одну за другой вывели девушек. Они были в шоковом состоянии. Их под руки посадили в "скорую" и увезли.

Нападавшим оказался 25-летний одессит. Ранее проблем с законом не имел. На кражу решился, потому что нужны были деньги, объяснил в полиции.

- Ограбления не получилось. Только нанес девочке моральный ущерб, когда приставил к горлу нож. Все, - говорит во время допроса следователя парень.

21-летняя и 24-летняя работницы союза отделались испугом. С ними работают психологи.

Полиция расследует дело как "захват заложников" и "разбой". В ближайшее время суд изберет нападающему меру пресечения. Его могут посадить на 15 лет с конфискацией имущества.