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пятница, 29 ноября 2019 07:40

Пятидесятитысячный город остался без отопления

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- Куда смотрели коммунальные службы? Мэр и глава районной администрации должны уйти в отставку. Их бесхозяйственность привела к тяжелым последствиям, - говорит Василий Стратонов из Светловодска Кировоградской области.

В городе - 50 тыс. жителей. Больше недели здесь продолжается режим чрезвычайного положения. Из-за изношенных труб произошло 13 прорывов - на улицах и в домах. Шесть котельных перестали работать. 150 многоэтажек остались без тепла, в домах температура - 9-12 градусов. Учебные заведения закрыли.

Люди скупают электрообогреватели, одеяла, греются бутылками с горячей водой. Из-за влажности в квартирах появилась плесень, отпали обои.

- Если нам и дадут тепло, то кто оплатит ремонт заплесневелых стен? - говорит местный житель 27-летний Денис Лоскутов. - Пусть дают газ бесплатно, весь сезон. Только так можно будет сделать ремонт и избавиться от грибка в квартирах.

Жители Светловодска трижды выходили на митинги. 25 ноября на несколько часов перекрыли дамбу при въезде в город со стороны Кременчуга, заблокировали прилегающие улицы.

В Светловодск приехал председатель Кировоградской облгосадминистрации 37-летний Андрей Балонь. За сутки спасатели починили шесть прорывов. Им помогали ремонтные бригады из областного центра и соседнего Кременчуга Полтавской области. Привлекли инженеров, пожарную технику, работников водоканала. В городе обустроили пункты обогрева.

- Срок для устранения прорывов, с технологической точки зрения, составляет двое суток, - говорит Андрей Балонь. - Сейчас работают все шесть котельных, но в таком режиме, чтобы система функционировала. Тепло в домах будет после полной ликвидации аварий.

Коммунальное предприятие "Светловодскбыт" задержало отопительный сезон в городе на несколько недель из-за долгов за газ. Котельные запустили в неблагоприятный период с низкими температурами. Это усложнило процесс.

- Коммунальщики доложили, что все готово к сезону. А оказалось, что 111 километров теплосети просто сгнили, - говорит 58-летний Юрий Сапянов, исполняет обязанности городского головы Светловодска.

Полиция расследует несколько уголовных производств, связанных со срывом отопительного сезона в городе.

Людей заселили в дом без коммуникаций

В Черноморске Одесской области жители нескольких многоквартирных домов остались без света и тепла 24 ноября.

Проблемы с отоплением в новостройке на Парусной, 18 возникают ежегодно. Поскольку 4 года назад компания "Стройтехснаб" сдала жилой комплекс в эксплуатацию без коммуникаций, окон, дверей, лифтов и части фасада.

- Из-за отсутствия отопления не выдерживают электросети. Люди включают обогреватели, и все выбивает, - говорит жительница дома Анастасия Станиславская.

Почти 10 тыс. жителей сел Гвардейское и Черкасское на Днепропетровщине с начала отопительного сезона живут без тепла и воды.

Проблема возникла из-за остановки строительства водопровода Свободное - Гвардейское. Учеников местной школы перевели на дистанционное обучение. Решать вопрос по отоплению пока никто не берется.

235 домов, 6 школ, 6 детских садов и 7 больниц остались без тепла в Кропивницком 27 ноября. Вышли из строя трубы теплосетей по ул. Пацаева и Чигиринской.

- Обучение в школах оптимизировали - временно сократили уроки, в садах включили электрообогреватели, - сказали в городском совете.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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Дата
29
ноября

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