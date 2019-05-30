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пятница, 31 мая 2019 07:50

Пьяный спасатель сбил подростков

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- Водитель даже не тормозил. Детей подбросило в воздухе. Я сходу бросился к ним. Мальчик лежал с открытыми переломами. Девочка - метрах в пяти без сознания, - вспоминает 33-летний Александр Гарбуз из поселка Ольшанка на Кировоградщине.

Был свидетелем аварии, во время которой погибли 19-летний Николай Смиловенко и Юлия Любенко, 17 лет. Оба заканчивали 11-й класс местной школы. Встречались.

- Авария произошла в центре. Дети возвращались от репетитора, на следующий день должны были сдавать ВНО по украинскому языку, хотели еще подготовиться. Село рекой разделено, шли из той части, где Коля жил, - рассказывает староста поселка Владимир Харковенко, 60 лет. - Мама Юли предлагала вызвать им такси, не захотели. По дороге еще ехал работник полиции, предлагал подвезти. Тоже отказались. Говорили: "Такой хороший вечер - прогуляемся". Водитель пьяный был, показала экспертиза. Бордюр зацепил, колеса порезал. Когда детей сбил - с места не убегал. Убивался, что наделал.

Подростков забрали в больницу. Но спасти не смогли.

- У девочки была тяжелая черепно-мозговая травма. Была практически в коме, не реагировала на раздражители, - говорит Евгений Павлоцкий из районной больницы. - Мальчик имел сложные переломы ног, разрыв селезенки. Оба умерли в восемь часов утра.

Погибший Николай воспитывался в доме семейного типа, его мать лишили родительских прав. Мечтал стать летчиком.

- У парня плохая судьба. Это уже вторая его семья, - рассказывает местная Валерия, не называет фамилии. - Нынешняя - хорошая. У них 10 детей. Все приемные, своих нет. Но об этих хорошо заботятся. Одеты, накормлены, в школе хорошо учатся, на кружки пристроили.

Юлия планировала стать филологом. У ее родителей, Аллы и Евгения Любенко, осталась младшая 12-летняя дочка.

- Юлечка была гордостью поселка, умничка. И Николай тоже такой. На одной улице жили, - рассказывает депутат поселкового совета Людмила Евчук, 55 лет. - Когда им давали последний звонок в день похорон возле школы, слез никто сдержать не мог.

За рулем легковушки "Фольксваген", сбившей 11-классников, был работник районной спасательной службы 28-летний Денис Семенец. Он из села Плоское-Забугское Ольшанского района.

- Это для всех трагедия. Говорят, Денис пил целый день. Сел за руль, никто не остановил, - рассказывает Валентина, 41 год. - Семья у него хорошая. Угробил и детей, и свою жизнь.

Водителя взяли под стражу без права залога. Николая и Юлию похоронили 24 мая. Девушка была в свадебном платье. В школе из-за трагедии отменили празднование выпускного.

Автор: Анна БОВА
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Дата
31
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