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вторник, 08 октября 2019 06:40

"Путин обещал квартиру, а забрал даже пенсию"

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94-летнюю Антонину Куликову из российского города Мурманск лишили пенсии. Все потому, что за ней ухаживают родственники из Украины.

- По телевидению Путин обещает, что ветераны войны должны жить достойно. Ввел программу, по которой выдают ветеранам квартиры, - говорит 50-летний Виктор Мельниченко, внук Антонины Куликовой. - А на самом деле забрал даже пенсию. На старости бабе не за что купить памперсы и лекарства.

Антонина Куликова родом из села Пруды Тонкинского района Нижегородской области. Всю жизнь прожила в российском Мурманске. До войны работала в колхозе, ухаживала за коровами. 28 марта 1942 ее мобилизовали на Второй Белорусский фронт советской армии. Служила ездовой, стирала одежду солдатам. Демобилизовали в ноябре 1944-го.

- Имеет статус ветерана войны - Виктор Васильевич листает документы бабы. - Через полгода ее во второй раз мобилизовали на войну с Японией. Служила в зенитно-артиллерийском полку Тихоокеанского флота.

С окончанием войны Антонина Сергеевна вернулась в колхоз. Через год уволилась.

- Коровы дохли от голода, я не хотела за это отвечать, - объясняет.

Перешла работать на Северную железную дорогу в Мурманске. Была охранником, кладовщиком. На пенсию вышла в 1978-м, имеет 31 год стажа и звание ветерана труда.

- Баба - инвалид II группы по общему заболеванию, - говорит Виктор Мельниченко. - Обойти себя не может. На старости осталась одна, присмотреть некому. В 2010 году мы перевезли ее к себе.

Виктор Мельниченко живет в селе Белогородка под Киевом. Тоже на пенсии.

- Сделали вид на жительство, чтобы не было претензий от миграционной службы, - рассказывает. - Пенсию получала в России. Но в прошлом году ее отобрали. Мол, она имеет вид на жительство в Украине. Мы отменили его, но в пенсионном фонде Мурманска выплаты все равно не дают. Говорят - это ваши проблемы.

В Украине Антонине Сергеевне давали минимальную пенсию - около 1,5 тыс. грн. В прошлом году ее подняли до 3 тыс. - как участнику боевых действий.

- Всю жизнь отдала России, а ее просто выбросили, - вздыхает Виктор Мельниченко.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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