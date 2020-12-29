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среда, 30 декабря 2020 07:00

Просил детей никому об их "играх" не рассказывать

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Директора специализированного Дома ребенка в Измаиле Одесской области 59-летнего Виктора Проценко взяли под стражу. Может выйти под залог 168 тыс. грн. Такое решение вынес Измаильский горрайонный суд 24 декабря.

Проценко подозревают в сексуальном насилии и развращении трех воспитанниц в возрасте 5-7 лет. Суд отстранил его от должности. На этом настаивала прокуратура, поскольку во время следствия Проценко продолжал работать в детдоме.

- Директор одновременно с исполнением своих обязанностей был еще и опекуном детей-сирот. Следователи установили, что более двух лет он днем и вечером приводил в свой кабинет трех девочек, будто посмотреть мультики и поесть сладкого. Потом совершал над ними сексуальное насилие, — рассказывает Дмитрий Ревун из отдела ювенальной превенции областной полиции. - Чтобы скрыть преступление, просил детей никому об их "играх" не рассказывать. Говорил, что это их с ним тайна, о которой никто не должен знать.

Проценко — врач-педиатр с 23-летним стажем. Недавно перенес операцию на сердце, поэтому после суда его повезли в больницу. Будет там под постоянной охраной полицейских, а потом его переведут в СИЗО. Сейчас обвинение не комментирует. В сентябре, когда началась проверка, говорил, что поводом для скандала стал внутренний конфликт в заведении. Его якобы раздували общественные активисты и соцсети.

— Никогда даже предположить не мог, что окажусь в центре грязного скандала, от которого отмываться придется всю жизнь, — говорил Проценко. — Я, врач-педиатр с многолетним опытом, сегодня должен доказывать — да, я люблю детей. Но не так, как сегодня об этом кричат те, кто забрасывает меня грязью и ложью.

Если вину Виктора Проценко докажут, могут посадить на 10 лет.

Автор: Анна БОВА
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