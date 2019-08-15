Приговор Зайцевой оставили без изменений

 
Ексклюзивы
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 414
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1512
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1638
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1107
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6381
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1593
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 414
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1512
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6381
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4266
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 180
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 05:41

Приговор Зайцевой оставили без изменений

  Комментировать

14 августа Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговоры 22-летней Елене Зайцевой и 50-летнему Геннадию Дронову. Они - виновники смертельной аварии, произошедшей в Харькове 18 октября 2017-го. Тогда погибли шесть человек, еще пятеро покалечились.

Приговор оставили без изменений - по 10 лет тюрьмы. Зайцева и Дронов обязаны заплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям пострадавших.

ДТП произошло на перекрестке ул. Сумской и Мечникова. "Лексус" Зайцевой столкнулся с "Фольксвагеном Туарег" Дронова. От удара ее автомобиль отбросило в толпу людей. Суд признал виновными обоих водителей.

Геннадий Дронов хотел, чтобы его оправдали, виновным себя не считает. Зайцева просила уменьшить срок наказания до пяти лет условного срока. Мол, ее вина преувеличена, только превысила скорость.

- Нет ни одного водителя и пешехода, которые не нарушали бы правила дорожного движения. Это могло произойти с каждым из нас, - говорила адвокат Зайцевой.

- Жалоба Зайцевой - издевательство над интересами, болью и страданиями потерпевших, - говорит Дмитрий Марцонь, который представляет интересы Людмилы Фарбис, потерявшей в аварии дочь и внучку.

После заседания Геннадий Дронов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Я не прошу к себе снисхождения, а только справедливости. На сегодняшний момент ни я, ни мои адвокаты не видели справедливого суда, - сказал Дронов.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приговор Зайцевой оставили без изменений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 95785
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 24014
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 21924
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 21519
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 14925
Скандалы
Виктор Малый дважды выстрелил в голову охраннику кафе
Виктор Малый дважды выстрелил в голову охраннику кафе Просмотров: 72
Убийцу Александра Грушки освободили из-под стражи
Убийцу Александра Грушки освободили из-под стражи Просмотров: 261
На Тараса Тополю совершили покушение
На Тараса Тополю совершили покушение Просмотров: 207
"Била сложенным вдвое шлангом"
"Била сложенным вдвое шлангом" Просмотров: 7902
"Здесь будет пустыня"
"Здесь будет пустыня" Просмотров: 486
Больше всего комментируют
35
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
5
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
2
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Голосов: 458
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua