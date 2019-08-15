Приговор Зайцевой оставили без изменений

14 августа Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговоры 22-летней Елене Зайцевой и 50-летнему Геннадию Дронову. Они - виновники смертельной аварии, произошедшей в Харькове 18 октября 2017-го. Тогда погибли шесть человек, еще пятеро покалечились.

Приговор оставили без изменений - по 10 лет тюрьмы. Зайцева и Дронов обязаны заплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям пострадавших.

ДТП произошло на перекрестке ул. Сумской и Мечникова. "Лексус" Зайцевой столкнулся с "Фольксвагеном Туарег" Дронова. От удара ее автомобиль отбросило в толпу людей. Суд признал виновными обоих водителей.

Геннадий Дронов хотел, чтобы его оправдали, виновным себя не считает. Зайцева просила уменьшить срок наказания до пяти лет условного срока. Мол, ее вина преувеличена, только превысила скорость.

- Нет ни одного водителя и пешехода, которые не нарушали бы правила дорожного движения. Это могло произойти с каждым из нас, - говорила адвокат Зайцевой.

- Жалоба Зайцевой - издевательство над интересами, болью и страданиями потерпевших, - говорит Дмитрий Марцонь, который представляет интересы Людмилы Фарбис, потерявшей в аварии дочь и внучку.

После заседания Геннадий Дронов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Я не прошу к себе снисхождения, а только справедливости. На сегодняшний момент ни я, ни мои адвокаты не видели справедливого суда, - сказал Дронов.