Причастные к гибели 5-летнего Кирилла Тлявова вышли под залог

Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого на Киевщине рассматривают в суде пятый месяц. Сейчас исследуют материалы стороны обвинения. Под стражей остается один из четырех подозреваемых — бывший сотрудник патрульной полиции 32-летний Иван Приходько. Его обвиняют в убийстве по неосторожности и хулиганстве.

Двое других — бывший полицейский 43-летний Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей, 26 лет, — вышли из СИЗО под залог. Еще один подозреваемый — несовершеннолетний сын Петровца 17-летний Владислав — находится под личным обязательством.

— Заседание, во время которого приняли решение об освобождении из изолятора, состоялось 24 февраля. Оба вышли под залог в 273 тысячи гривен. И здесь все законно. Поскольку статья "хулиганство", по которой проходят эти обвиняемые, предусматривает освобождение под залог. В отношении них применили его максимальный размер, — говорит адвокат семьи пострадавших 32-летний Александр Щербина. — Понятно, если одно оружие, одно попадание и одна пуля — все четверо стрелять не могли. Другое дело, что все четверо свою вину в суде не признают. А ружье, из которого стреляли, до сих пор не нашли. Мы писали десятки ходатайств и добились открытия производства против полицейских, которые выехали тогда и не оформили должным образом протокол осмотра места происшествия. Но делу не дают ход.

Кирилл Тлявов скончался от ранения в голову 3 июня прошлого года в столичной больнице. Получил пулю 31 мая, когда со старшим братом играл возле своего двора. Смертельный выстрел совершил Иван Приходько, по версии следствия. В тот день с коллегой Владимиром Петровцем, его сыном и товарищем Дмитрием Кривошеем в нерабочее время стреляли по жестянкам во дворе. Дело расследовали как умышленное убийство. Потом переквалифицировали в убийство по неосторожности и хулиганство. В случае доказательства вины Приходько могут посадить на пять лет. За хулиганство всем грозит до семи лет тюрьмы.