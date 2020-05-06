Причастные к гибели 5-летнего Кирилла Тлявова вышли под залог

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1494
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1728
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 945
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1863
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1602
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3582
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
3
5
3
4
6
Бывшего министра подозревают в убийстве
Бывшего министра подозревают в убийстве
В убийстве Павла Шеремета подозревают пятерых человек
В убийстве Павла Шеремета подозревают пятерых человек
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1206
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1152
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3717
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2574
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1017
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 06:20

Причастные к гибели 5-летнего Кирилла Тлявова вышли под залог

  Комментировать
 

Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого на Киевщине рассматривают в суде пятый месяц. Сейчас исследуют материалы стороны обвинения. Под стражей остается один из четырех подозреваемых — бывший сотрудник патрульной полиции 32-летний Иван Приходько. Его обвиняют в убийстве по неосторожности и хулиганстве.

Двое других — бывший полицейский 43-летний Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей, 26 лет, — вышли из СИЗО под залог. Еще один подозреваемый — несовершеннолетний сын Петровца 17-летний Владислав — находится под личным обязательством.

— Заседание, во время которого приняли решение об освобождении из изолятора, состоялось 24 февраля. Оба вышли под залог в 273 тысячи гривен. И здесь все законно. Поскольку статья "хулиганство", по которой проходят эти обвиняемые, предусматривает освобождение под залог. В отношении них применили его максимальный размер, — говорит адвокат семьи пострадавших 32-летний Александр Щербина. — Понятно, если одно оружие, одно попадание и одна пуля — все четверо стрелять не могли. Другое дело, что все четверо свою вину в суде не признают. А ружье, из которого стреляли, до сих пор не нашли. Мы писали десятки ходатайств и добились открытия производства против полицейских, которые выехали тогда и не оформили должным образом протокол осмотра места происшествия. Но делу не дают ход.

Кирилл Тлявов скончался от ранения в голову 3 июня прошлого года в столичной больнице. Получил пулю 31 мая, когда со старшим братом играл возле своего двора. Смертельный выстрел совершил Иван Приходько, по версии следствия. В тот день с коллегой Владимиром Петровцем, его сыном и товарищем Дмитрием Кривошеем в нерабочее время стреляли по жестянкам во дворе. Дело расследовали как умышленное убийство. Потом переквалифицировали в убийство по неосторожности и хулиганство. В случае доказательства вины Приходько могут посадить на пять лет. За хулиганство всем грозит до семи лет тюрьмы.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Причастные к гибели 5-летнего Кирилла Тлявова вышли под залог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 30537
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 25407
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 18244
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11322
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 10494
Скандалы
"Дядю похитили. Требовали написать дарственную на дом"
"Дядю похитили. Требовали написать дарственную на дом"
"Дочь везде караулил. Говорил, если не будешь со мной — не будешь жить"
"Дочь везде караулил. Говорил, если не будешь со мной — не будешь жить" Просмотров: 3330
6-летнюю Милену Шевелеву искали более 500 человек
6-летнюю Милену Шевелеву искали более 500 человек Просмотров: 90
Тело Михаила Солонского эксгумировали
Тело Михаила Солонского эксгумировали Просмотров: 81
"Надо определиться, какая тюремная система нужна Украине"
"Надо определиться, какая тюремная система нужна Украине" Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
4
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 112
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua