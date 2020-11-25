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четверг, 26 ноября 2020 07:35

Предпринимателя нашли с простреленной грудью

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В лесополосе вблизи поселка Головное Любомльского района Волыни нашли с простреленной грудью бизнесмена 41-летнего Романа Бузулука 19 ноября. Он - муж пресс-секретаря областной полиции Ольги Бузулук. Был подозреваемым по делу о смертельной аварии, произошедшей 27 сентября в Луцке.

- Его нашла местная женщина на краю села. Сидел на земле, опирался на кучу листьев или сена. Рядом бутылка алкоголя. Ружье ИЖ-18 - неизвестно чье, к нему кусок веревки привязан, по словам местных. Последнюю неделю Роман говорил, что покончит с собой. Но никто не мог подумать, что так и произойдет, - рассказывает 44-летний знакомый Романа, имя просит не указывать. - Жизнь пошла наперекосяк после аварии.

Роман занимался торговлей. В вечер ДТП сел пьяный за руль "Инфинити", по результатам экспертизы. На перекрестке улиц Гнидавской и Потебни на скорости врезался в "Фольксваген Пассат". 47-летняя пассажир последнего погибла, еще одна женщина покалечилась. Незначительные травмы получила и Ольга Бузулук, которая ехала с мужем.

- Никогда не приму тот факт, что муж управлял нетрезвый и это стало одной из причин летальной аварии. Морально мне тяжело. Я предоставила правдивые показания и всячески способствую в расследовании причин дорожно-транспортного происшествия. Никоим образом не защищаю мужа, - говорила тогда Ольга Бузулук.

Через несколько дней Роману объявили о подозрении. 2 октября взяли под стражу с правом внесения 168 тыс. грн залога, по решению Луцкого горрайонного суда. Во время заседания он подтвердил, что был пьян. Просил не давить на жену, потому что она не могла его остановить.

Необходимую сумму за Романа внесли 5 октября. Жил в доме тещи в Головном. Заготовлял грибы и ягоды, по словам местных.

Смерть Романа Бузулука расследуют как самоубийство.

Автор: Анна БОВА
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