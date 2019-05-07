Предприниматель отсудил сельский совет

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6 Просмотров: 3539
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 765
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1863
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3105
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5391
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1836
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1953
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3186
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5438
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6858
Фото
Все фото
6
5
3
3
3
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Двух студенток нашли убитыми
Двух студенток нашли убитыми
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2736
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1188
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1323
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3096
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3267
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2970
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 07:00

Предприниматель отсудил сельский совет

  Комментировать

В селе Преображенка Каланчакского района Херсонской области председатель акционерного общества 61-летний Виктор Дзяткевич отсудил помещение у сельского совета. Судебная тяжба за двухэтажное здание на 150 "квадратов" длится с 2004-го. Последнее решение о передаче имущества вынес Одесский апелляционный суд. Теперь Дзяткевич пытается оформить право собственности.

- Здание возвели в 1980 годах для госплемзавода "Красный чабан", - рассказывает староста села 45-летняя Лилия Симейко. - После распада совхоза там создали акционерное общество, селяне сами избрали председателя - Виктора Дзяткевича. Но впоследствии он выкупил 25 процентов государственных акций, и теперь никто не может влиять на деятельность предприятия. Его он сделал банкротом, перетащил государственную собственность в частную, а здание внес в уставный капитал. Люди от распаевания практически ничего не получили. Хотя по документам, помещение строили за государственный счет. Поэтому должно принадлежать общине. Сельский совет в свое время не взял его на баланс, потому что в советское время совхоз и сельсовет были единым целым.

Виктор Дзяткевич живет с семьей в Преображенке. Является председателем правления двух хозяйств. Обладает миллионными состояниями, согласно декларации. Также он - сельский депутат объединенной Мирненской территориальной общины.

- Он не говорит, чего ухватился за то помещение, - добавляет Лилия Васильевна. - Однажды на сессии один из акционеров спросил, когда вернет деньги. Сказал: "Продам сельсовет - отдам". Кто знает, серьезно он это говорил или в запале. Виктор Дзяткевич комментариев не дает. В сельском совете говорят, готовят кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение Одесского апелляционного суда.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Предприниматель отсудил сельский совет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 42714
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 26443
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 23952
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 18634
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 17253
Скандалы
Подозреваемого по делу Екатерины Гандзюк выпустили из СИЗО
Подозреваемого по делу Екатерины Гандзюк выпустили из СИЗО Просмотров: 270
Сказал, что жена пропала. А сам поцарапанный стоит
Сказал, что жена пропала. А сам поцарапанный стоит Просмотров: 378
"После аварии выскочил из машины и убежал"
"После аварии выскочил из машины и убежал" Просмотров: 927
Виктор Сторожук поджег жену
Виктор Сторожук поджег жену Просмотров: 144
Полицейские торговали наркотиками
Полицейские торговали наркотиками Просмотров: 9
Больше всего комментируют
23
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
6
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6
Сколько истребителей модернизировали с начала войны
4
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 1065
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua