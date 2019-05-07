Предприниматель отсудил сельский совет

В селе Преображенка Каланчакского района Херсонской области председатель акционерного общества 61-летний Виктор Дзяткевич отсудил помещение у сельского совета. Судебная тяжба за двухэтажное здание на 150 "квадратов" длится с 2004-го. Последнее решение о передаче имущества вынес Одесский апелляционный суд. Теперь Дзяткевич пытается оформить право собственности.

- Здание возвели в 1980 годах для госплемзавода "Красный чабан", - рассказывает староста села 45-летняя Лилия Симейко. - После распада совхоза там создали акционерное общество, селяне сами избрали председателя - Виктора Дзяткевича. Но впоследствии он выкупил 25 процентов государственных акций, и теперь никто не может влиять на деятельность предприятия. Его он сделал банкротом, перетащил государственную собственность в частную, а здание внес в уставный капитал. Люди от распаевания практически ничего не получили. Хотя по документам, помещение строили за государственный счет. Поэтому должно принадлежать общине. Сельский совет в свое время не взял его на баланс, потому что в советское время совхоз и сельсовет были единым целым.

Виктор Дзяткевич живет с семьей в Преображенке. Является председателем правления двух хозяйств. Обладает миллионными состояниями, согласно декларации. Также он - сельский депутат объединенной Мирненской территориальной общины.

- Он не говорит, чего ухватился за то помещение, - добавляет Лилия Васильевна. - Однажды на сессии один из акционеров спросил, когда вернет деньги. Сказал: "Продам сельсовет - отдам". Кто знает, серьезно он это говорил или в запале. Виктор Дзяткевич комментариев не дает. В сельском совете говорят, готовят кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение Одесского апелляционного суда.