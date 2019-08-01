Появился мурал с Екатериной Гандзюк

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинение против Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве 33-летней Екатерины Гандзюк. Его подозревали в посредничестве, но позже изменили обвинение и выпустили из СИЗО под домашний арест, якобы через плохое состояние здоровья. Недавно Павловского видели на футбольном матче в Одессе.

— Обвинительный акт передали в суд, готовится первое заседание, — говорит 50-летний Андрей Лысенко из Генеральной прокуратуры. — Срок меры пресечения окончился 26 июня. Его не продолжали, поскольку дело в суде.

Екатерина Гандзюк была советником городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома. 31 июля в прошлом году на женщину напали у ее дома — злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги свыше 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла. За преднамеренное убийство были задержаны пятеро вероятных исполнителей, организатор-посредник Игорь Павловский и заказчик — председатель областного совета 49-летний Владислав Мангер.

Исполнители осуждены: приговоры вступили в силу 18 июля. Координатора нападения Сергея Торбина осудили к шести годам и шести месяцам лишения свободы, непосредственного нападающего Никиту Грабчука — к шести годам тюрьмы. Участники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по четыре года, а Виктор Горбунов — три года лишения свободы. Все признали свою вину.

Относительно Мангера и Левина Генпрокуратура приостановила досудебное расследование.

В ночь на 31 июля активисты общества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк" разрисовали здание Херсонского горсовета.

На фасаде к годовщине нападения написали "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Также нарисовали красную линию, пронзающую надпись.