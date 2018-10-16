Поселок остался без воды

5 тыс. жителей поселка Губиниха Новомосковского района на Днепропетровщине больше двух месяцев живут без централизованной подачи воды. Облэнерго обесточило местный водоканал из-за долга в 14 млн грн.

— Из крана вода тоненько капает на первом этаже. Выше — краны с лета сухие, — говорит местная 65-летняя Раиса Журавель, живет в пятиэтажке. — Питьевую нужно покупать. Техническую воду привозят пожарники. Канализация забита, потому что насосная станция не работает. Все нечистоты возвращаются в подвалы домов.

На поддержку убыточного предприятия в районном бюджете были предусмотрены дотации. За два предыдущих года водоканал получил около 9 млн грн. На погашение долгов этих средств не хватало.

— В прошлом году наше предприятие признали убыточным, счета закрыли. Однако мы продолжали работать. До тех пор ежемесячно должны были платить около миллиона гривен за электроэнергию, — рассказывает директор Новомосковского водоканала Василий Колл. — За год из-за закрытых счетов накопились долги и за коммунальные.

В районной администрации говорят: поселковому совету нужно создать новое коммунальное предприятие, которое будет подавать воду.

— Оно возьмет на баланс водопроводы, которые там есть, — объясняет Александр Чечеленко из Новомосковской райгосадминистрации. — Чтобы начало работать без долгов, попросим о реструктуризации. Район поможет платить.

Облэнерго ожидает первой проплаты — 4 млн грн. Ни у водоканала, ни у поселкового совета таких средств нет. Будут ли создавать новое коммунальное предприятие и сколько на это нужно времени, в поселковом совете не знают.