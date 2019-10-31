Полицейские ездили на работу на угнанном авто

Предприниматель из Киева 32-летний Максим Шкварко пятый месяц ищет свое авто "Мазда 6". Купил машину за $20 тыс. - 500 тыс. грн летом прошлого года. В ночь на 30 июня ее украли под домом в Деснянском районе столицы.

- Я курю. Вышел на балкон и увидел, что машины нет. Сразу вызвал полицию, - рассказывает Максим. - Но вместо оперативного поиска они 4 часа оформляли бумаги.

Через месяц Максиму Шкварко написал незнакомец, видел подобную "Мазду" в одной из закрытых автомобильных групп в соцсети.

- Там продавали краденые машины, - рассказывает Шкварко. - Среди них увидел свою "Мазду". Готов был выкупить ее за 6,5 тысячи долларов. Но продавец исчез.

Шкварко рассказал об этом полиции. Однако никаких сдвигов в деле не было. Поэтому мужчина продолжил поиски самостоятельно.

Знакомый рассказал Максиму, что видел его авто в Харькове.

Выяснилось, что им пользуются братья-полицейские - Виталий и Артем Герасимовы, оперуполномоченный Фрунзенского района и следователь Индустриального райотдела соответственно.

- Они полтора месяца ездили на моей "Мазде" на работу. Просил, чтобы по-тихому вернули машину. В полицию обещал не заявлять. Но они отказались, - говорит Шкварко. - Не понимаю, как мое краденое авто проехало пол-Украины мимо стационарных постов полиции, оборудованных камерами и противоугонными программами, а его ни разу не остановили. Думаю, полицейские замешаны.

Максим Шкварко написал заявление в полицию Харькова. Там открыли уголовное производство по статье "Сокрытие преступления". Назначили служебную проверку, на время которой братьев-полицейских отстранили от работы.

- Один полицейский объяснил, что он взял машину на прокат. Заплатил за нее 200 долларов. Месяц поездил и вернул владельцу, - говорит Елена Баранник из областной полиции. - Что автомобиль краденый - не знал. Машину ищем.

Отдельно делом о причастности харьковских полицейских к похищению автомобиля занимается Государственное бюро расследований. Также они проверят работу столичных следователей, которые искали машину.