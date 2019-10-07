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вторник, 08 октября 2019 07:15

Под студенческим общежитием просела земля

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В Днипре 5 октября на ул. Яворницкого под общежитием Национального технического университета "Днепровская политехника" просел асфальт. Есть угроза обвала. В тот день из здания отселили 200 студентов, газ и электричество перекрыли.

- Помещение построено в 1950-х годах. Фундамент ленточный, под зданием - бомбоубежище, - говорит мэр города Борис Филатов, 47 лет. - Причина теоретически понятна: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране, ее несоответствие кардинальным изменениям погодных условий. Но ждем заключения специальной комиссии.

Филатов предупредил, что здание может рухнуть в любой момент.

Утром 7 октября из-за ограничения движения возле общежития возник транспортный коллапс, сообщил председатель профсоюза автоперевозчиков города Михаил Тонконогий. По его словам, была разработана схема объездной движения. Однако на этих участках припарковали большое количество автомобилей, что парализовало движение.

Автор: Анна БОВА
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Дата
08
октября

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