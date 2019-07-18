- Педофилия - это психиатрическая болезнь, которая характерна половым влечением к детям. Преимущественно наблюдается среди мужчин, крайне редко - среди женщин, - говорит психиатр-сексолог Александр Иванов, 52 года.

Химическая кастрация - введение человеку медицинских препаратов, снижающих половое влечение и действующих в течение определенного времени - единственный на сегодня клинически доказанный способ лечения этой болезни.

- Однако он не является панацеей в решении проблемы, - добавляет Иванов. - К такой тяге приводит пережитое насилие, неуверенность в себе, в своих силах. Ребенок, как сексуальный объект, больным педофилией подходит больше всего - потому что не может оказать сопротивления.

Распознать среди прохожих человека с этим недугом почти невозможно. Его могут обнаружить только судебно-психиатрические эксперты, работающие в специализированных государственных учреждениях. По законодательству, судебно-психиатрическая экспертиза назначается в судебном порядке. Может происходить двумя путями. Первый - амбулаторно. Когда подозреваемого привозят с документами. С ним работают четыре специалиста и через несколько дней дают заключение. Или же - стационарно. Человек в течение не менее двух недель находится в медицинском учреждении, где с ним ежедневно работают психиатры, психологи. Устанавливают, понимал ли свои действия в момент совершения преступления. Если нет, направят в тюремно-психиатрическое учреждение. Такие есть в Днепре и Харькове. Иначе - арестовывают.

Побороть больному зависимость нереально, по словам психиатра:

- Лечение педофилии, как и алкоголизма или наркомании, является эффективным только после того, как человек самостоятельно признает проблему и захочет от нее избавиться. Поэтому наказание за насилие над детьми должно быть суровым. Педофилы наносят своим жертвам душевное увечье на всю жизнь. Таких людей нужно изолировать на долгий срок и содержать в камерах-одиночках, чтобы к ним пришло понимание преступления и раскаяние.

143 сексуальных преступления совершили против детей за полгода 2019-го, по данным Национальной полиции. Всего - 106 случаев - это развращение несовершеннолетних. В прошлом году зафиксировали 4300 преступлений, от которых пострадали 4700 детей. Из них почти 1500 - стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений.