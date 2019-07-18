Побороть больному зависимость нереально

 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 720
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2124
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 675
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1008
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1485
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Фото
Все фото
6
5
3
3
3
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Двух студенток нашли убитыми
Двух студенток нашли убитыми
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1836
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 180
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 07:25

Побороть больному зависимость нереально

  Комментировать

- Педофилия - это психиатрическая болезнь, которая характерна половым влечением к детям. Преимущественно наблюдается среди мужчин, крайне редко - среди женщин, - говорит психиатр-сексолог Александр Иванов, 52 года.

Химическая кастрация - введение человеку медицинских препаратов, снижающих половое влечение и действующих в течение определенного времени - единственный на сегодня клинически доказанный способ лечения этой болезни.

- Однако он не является панацеей в решении проблемы, - добавляет Иванов. - К такой тяге приводит пережитое насилие, неуверенность в себе, в своих силах. Ребенок, как сексуальный объект, больным педофилией подходит больше всего - потому что не может оказать сопротивления.

Распознать среди прохожих человека с этим недугом почти невозможно. Его могут обнаружить только судебно-психиатрические эксперты, работающие в специализированных государственных учреждениях. По законодательству, судебно-психиатрическая экспертиза назначается в судебном порядке. Может происходить двумя путями. Первый - амбулаторно. Когда подозреваемого привозят с документами. С ним работают четыре специалиста и через несколько дней дают заключение. Или же - стационарно. Человек в течение не менее двух недель находится в медицинском учреждении, где с ним ежедневно работают психиатры, психологи. Устанавливают, понимал ли свои действия в момент совершения преступления. Если нет, направят в тюремно-психиатрическое учреждение. Такие есть в Днепре и Харькове. Иначе - арестовывают.

Побороть больному зависимость нереально, по словам психиатра:

- Лечение педофилии, как и алкоголизма или наркомании, является эффективным только после того, как человек самостоятельно признает проблему и захочет от нее избавиться. Поэтому наказание за насилие над детьми должно быть суровым. Педофилы наносят своим жертвам душевное увечье на всю жизнь. Таких людей нужно изолировать на долгий срок и содержать в камерах-одиночках, чтобы к ним пришло понимание преступления и раскаяние.

143 сексуальных преступления совершили против детей за полгода 2019-го, по данным Национальной полиции. Всего - 106 случаев - это развращение несовершеннолетних. В прошлом году зафиксировали 4300 преступлений, от которых пострадали 4700 детей. Из них почти 1500 - стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Побороть больному зависимость нереально». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 249540
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 29800
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 29277
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 19425
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 17019
Скандалы
Нацгвардейца Виталия Маркива осудили на 24 года
Нацгвардейца Виталия Маркива осудили на 24 года Просмотров: 234
Ольгу Бунину с сыновьями нашли мертвыми в квартире
Ольгу Бунину с сыновьями нашли мертвыми в квартире Просмотров: 1530
Скрутили с машины номера, забрали видеорегистратор
Скрутили с машины номера, забрали видеорегистратор Просмотров: 1863
Владимира Драчука обвинили в подделке завещания
Владимира Драчука обвинили в подделке завещания Просмотров: 549
Инну Дубик задушил знакомый
Инну Дубик задушил знакомый Просмотров: 2439
Больше всего комментируют
11
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
6
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
Голосов: 143
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua