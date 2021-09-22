Парамедика и пресс-секретаря спасателей разорвало в авто

- Рвануло так, что во все стороны полетели огненные обломки, какие-то вещи и куски тел, - рассказывает 28-летняя Ирина Муравей из Днипра о взрыве на просп. Богдана Хмельницкого автомобиля "Ниссан Примера".

Это произошло 15 сентября около девяти утра. Машина принадлежала инструктору по тактической медицине и минной безопасности 44-летнему Алексею Кавлаку. Его пассажиркой была пресс-секретарь областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 35-летняя Дарья Гречищева. Взорвалось, как только они сели в авто. Погибли на месте.

- Рядом расположены два детских сада и школа, через дом напротив детская и взрослая поликлиники, больница. Банк крови, жилые дома, - продолжает Ирина. - Чудо, что из прохожих никто не пострадал. В доме №10 вблизи вылетели стекла. Испуганные люди выбегали на улицу. Думали, у них что-то взорвалось.

Алексей Кавлак - киевлянин. Ездил по городам Украины и на передовую. Проводил тренинги по неотложной помощи для активистов общественных организаций, правоохранительных органов, спасателей, военных и всех желающих. В последнее время было много совместных проектов со спасателями.

В Днипре был с 11 сентября с тренингами. Снимал квартиру в доме, под которым взорвалось авто. У него не было врагов или финансовых проблем, по словам друзей. Больше тревожили семейные проблемы. Подавал на развод.

Дарья Гречищева спасательной службе посвятила последние восемь лет жизни. До ГСЧС работала на разных должностях. Была геофизиком, логистом, менеджером. Не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, говорят коллеги. Была волонтером Красного Креста. Много помогала людям.

Служба безопасности расследует дело как теракт, поскольку взрыв произошел в общественном месте недалеко от центра города. Предварительно, сработала взрывчатка эквивалентом от 1 до 2 кг тротила.

Правоохранители ждут результатов экспертиз, которые должны показать тип взрывного устройства, его расположение и механизм действия.

Взрыв мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших или с неприязненными отношениями с определенным кругом лиц. Подозреваемых пока нет, говорит Александр Савенко из областной прокуратуры.

Алексея Кавлака похоронили в селе Белогородка Бучанского района Киевской области 17 сентября. Тогда же, в День спасателя, в Днипре прощались с Дарьей Гречищевой. Похоронили ее в родном Никополе на Днепропетровщине.