"От нервов начались преждевременные роды"

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1359
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1503
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1512
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3349
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2223
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1611
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24876
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
6
5
3
3
3
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Двух студенток нашли убитыми
Двух студенток нашли убитыми
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 405
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1611
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1566
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2160
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 351
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 07:31

"От нервов начались преждевременные роды"

  Комментировать
 

— Мы на прошлой неделе вернулись домой. Но там практически не живем. Ухожу с детьми утром. Возвращаемся к ночи, — рассказывает 36-летняя Ольга Витюк из Днипра.

Она жена танкиста 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 27-летнего Василия Витюка. Вместе воспитывают 17-летнего Николая, 11-летнего Дмитрия — от предыдущих отношений женщины и общего сына Святослава, 2 года.

Семь лет тому назад Ольга приобрела часть дома на ул. Сорочинской. Впоследствии соседка заявила, что она единственная владелица жилья.

— Наш дом разделен на троих. Имеем общий двор, - продолжает. — По соседству заселилась грузинка Ирина Манджгуладзе. Сейчас ей лет 50. Говорила, что квартиру арендовала. Она — гадалка. Двор стал проходным. Заявила, что достроит комнату, где будет принимать клиентов. Муж как раз вернулся из АТО. Начался скандал за территорию. Третья часть дома — в коммунальной собственности. Поэтому вмешался городской совет, обратился в миграционную службу. Оказалось, Ирина здесь живет без документов. Ее депортировали.

В 2017-м Василий Витюк пошел служить в войско по контракту. Через год Ольгу с детьми опять начали выгонять из дома.

— Ирина на родине вышла замуж и уже под другой фамилией вернулась в Украину. Пришла ко мне с мужчинами кавказской национальности. Сказала убираться, потому что я здесь никто. Беременная была, не могла ей противостоять. От нервов начались преждевременные роды, — говорит Ольга Витюк. - Вызвала мужа из АТО. Когда Вася приехал, его под дверью дома битами избили неизвестные. Получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом пальцев на правой руке. Одного из нападавших нашли, других не сдает. После этого мы установили возле дома видеонаблюдение.

Ольга Витюк с детьми почти год жила у побратима Василия. Две недели тому назад вернулись в свое жилье. Но остаются там только на ночевку.

— Однажды задержалась дома до обеда. Вышла в магазин, так меня сходу обступили кавказцы: "Девочка, ты здесь никто. Убирайся по-хорошему". И тыкают документы на мой же дом. Это при том, что на недвижимость арест наложили — чтобы на время судебных споров ее не могли переписать или продать. Вызвала полицию. Говорят, ничего не могут сделать, все документы в порядке.

В городском совете Днипра говорят: Ирина Манджгуладзе по поддельным документам получила решение суда и переоформил часть дома Витюков. Также сфабриковала распоряжение председателя горсовета Бориса Филатова на присвоение части дома, которая является коммунальной собственностью.

— Мы ситуацию знаем с самого начала, — говорит секретарь городского совета Александр Санжара, 39 лет. — К нам пришла жена танкиста. Рассказала, что их выгоняют. Выехали на место. Выяснили, что проблема не только Витюков задела, но и городской совет. Помещения коммунальной собственности заняла семья Манджгуладзе. Выселили их, сменили дверь. Как только уехали, они сломали и снова вселились. После этого мы заявили в полицию. Зафиксировали преступление — проникновение со взломом. Опять поставили двери, уже металлические. На месте дежурили патрульные и муниципальная стража.

Месяца три тому назад выяснили, что Манджгуладзе вселились туда, подделав решение городского головы. Вызвал их в кабинет и прямо спросил, зачем такое делают. Женщина начала кричать, проклинать. Против нее открыты несколько уголовных производств в Шевченковском райотделе. Но ей много влиятельных людей симпатизируют. Были депутаты, которые просили за нее. Говорят, даже судья ходил к Манджгуладзе. Советовался, какое решение принять по делу. Все документы, которые она предоставляет, обжалуем в судах.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"От нервов начались преждевременные роды"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 143084
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 95763
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 69614
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 30889
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 23058
Скандалы
Анна Пилявская выбросила мертвого сына в сумке
Анна Пилявская выбросила мертвого сына в сумке Просмотров: 703
Четвертоклассник утонул на глазах у товарищей
Четвертоклассник утонул на глазах у товарищей Просмотров: 18
От Александры Барчук прячут единственного сына
От Александры Барчук прячут единственного сына Просмотров: 414
9-летнего Захара Черевко убил и бросил в озеро знакомый
9-летнего Захара Черевко убил и бросил в озеро знакомый Просмотров: 1278
Семья Тарасовых отреклась от сына-убийцы
Семья Тарасовых отреклась от сына-убийцы Просмотров: 3681
Больше всего комментируют
12
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
4
Перед возвращением в ПАСЕ Россия должна была освободить моряков
Голосов: 3945
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua