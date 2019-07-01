— Мы на прошлой неделе вернулись домой. Но там практически не живем. Ухожу с детьми утром. Возвращаемся к ночи, — рассказывает 36-летняя Ольга Витюк из Днипра.

Она жена танкиста 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 27-летнего Василия Витюка. Вместе воспитывают 17-летнего Николая, 11-летнего Дмитрия — от предыдущих отношений женщины и общего сына Святослава, 2 года.

Семь лет тому назад Ольга приобрела часть дома на ул. Сорочинской. Впоследствии соседка заявила, что она единственная владелица жилья.

— Наш дом разделен на троих. Имеем общий двор, - продолжает. — По соседству заселилась грузинка Ирина Манджгуладзе. Сейчас ей лет 50. Говорила, что квартиру арендовала. Она — гадалка. Двор стал проходным. Заявила, что достроит комнату, где будет принимать клиентов. Муж как раз вернулся из АТО. Начался скандал за территорию. Третья часть дома — в коммунальной собственности. Поэтому вмешался городской совет, обратился в миграционную службу. Оказалось, Ирина здесь живет без документов. Ее депортировали.

В 2017-м Василий Витюк пошел служить в войско по контракту. Через год Ольгу с детьми опять начали выгонять из дома.

— Ирина на родине вышла замуж и уже под другой фамилией вернулась в Украину. Пришла ко мне с мужчинами кавказской национальности. Сказала убираться, потому что я здесь никто. Беременная была, не могла ей противостоять. От нервов начались преждевременные роды, — говорит Ольга Витюк. - Вызвала мужа из АТО. Когда Вася приехал, его под дверью дома битами избили неизвестные. Получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом пальцев на правой руке. Одного из нападавших нашли, других не сдает. После этого мы установили возле дома видеонаблюдение.

Ольга Витюк с детьми почти год жила у побратима Василия. Две недели тому назад вернулись в свое жилье. Но остаются там только на ночевку.

— Однажды задержалась дома до обеда. Вышла в магазин, так меня сходу обступили кавказцы: "Девочка, ты здесь никто. Убирайся по-хорошему". И тыкают документы на мой же дом. Это при том, что на недвижимость арест наложили — чтобы на время судебных споров ее не могли переписать или продать. Вызвала полицию. Говорят, ничего не могут сделать, все документы в порядке.

В городском совете Днипра говорят: Ирина Манджгуладзе по поддельным документам получила решение суда и переоформил часть дома Витюков. Также сфабриковала распоряжение председателя горсовета Бориса Филатова на присвоение части дома, которая является коммунальной собственностью.

— Мы ситуацию знаем с самого начала, — говорит секретарь городского совета Александр Санжара, 39 лет. — К нам пришла жена танкиста. Рассказала, что их выгоняют. Выехали на место. Выяснили, что проблема не только Витюков задела, но и городской совет. Помещения коммунальной собственности заняла семья Манджгуладзе. Выселили их, сменили дверь. Как только уехали, они сломали и снова вселились. После этого мы заявили в полицию. Зафиксировали преступление — проникновение со взломом. Опять поставили двери, уже металлические. На месте дежурили патрульные и муниципальная стража.

Месяца три тому назад выяснили, что Манджгуладзе вселились туда, подделав решение городского головы. Вызвал их в кабинет и прямо спросил, зачем такое делают. Женщина начала кричать, проклинать. Против нее открыты несколько уголовных производств в Шевченковском райотделе. Но ей много влиятельных людей симпатизируют. Были депутаты, которые просили за нее. Говорят, даже судья ходил к Манджгуладзе. Советовался, какое решение принять по делу. Все документы, которые она предоставляет, обжалуем в судах.