"От чего умер брат — до сих пор не знаем"

— Пока не выясню, при каких обстоятельствах его не стало, жить спокойно не смогу, — 32-летняя Елена Кушнир говорит о брате 29-летнем Владимире Кундиловском.

Мужчину нашли мертвым в доме гражданской жены в поселке Знаменка-2 на Кировоградщине днем 1 января. До того двое суток не отвечал на телефонные звонки.

Владимир лежал на полу в верхней одежде и шапке в луже крови, по словам родных. Отопление в доме было включено на полную. Рядом с телом валялись разбитый стакан, один из его мобильных телефонов и рамка с фотографией гражданской жены. Родные думают, что Владимира убили.

— Следователи халатно отнеслись к его смерти. В доме даже отпечатки пальцев не сняли. Тело забрали на экспертизу и держали без холодильника, пока взятку не дали. От чего умер брат — не знаем. Когда начали писать и звонить везде, чуть задвигались. Но экспертное заключение до сих пор не выдали, — говорит Елена. — Шеф брата видел его в морге. Говорит, лицо и руки синие. Это что угодно может быть — трупные пятна, гематомы, последствия удушения. На столе в комнате, где его нашли, стояла водка, валялись разбитые рюмки. Но Владимир не пил со студенчества. Он когда-то отравился, "скорая" забирала. К тому же в баре была бутылка элитного алкоголя. Потом начали говорить, что лежал не в крови. Мол, надо выяснить, что за жидкость — может, разлитый энергетик или сукровица.

Владимир конфликтов ни с кем не имел, по словам родных.

— Думаю, Владимира опоили насильно. Или отравили чем-то. Умереть своей смертью не мог. Был абсолютно здоров, это указано в медицинских карточках. Кто и за что с ним такое сделал — понятия не имею, — говорит Елена Кушнир. — Выяснили интересную деталь. Вечером 30 декабря с карточки брата перевели 700 гривен на счет ранее судимого односельчанина. Никаких дел с ним Владимир не имел. Только телефон когда-то ему исправил. Хотели разыскать того мужчину, расспросить. Но он куда-то делся.

Владимир родом из села Кричановка Могилев-Подольского района Винницкой области. Дом в Знаменке-2 достался его гражданской жене Ольге от родителей. Оба работали в Киеве. Владимир — системный администратор, имеет два высших образования. Ольга — массажист. Была на работе, когда погиб муж.

— Ольга не могла дозвониться до Владимира. Попросила соседку, чтобы пошла глянула. Никто не открывал. Через окно увидела на полу мужчину. Кто именно - рассмотреть не могла. Вызвала полицию, — добавляет Елена.

Дело расследуют по статье об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

— Назначили гистологическую и токсикологическую экспертизы. Видимых следов насильственной смерти на теле не было, — говорит Виталина Бевзенко из областной полиции.

Родные обратились в Государственное бюро расследований. Настаивают на проведении дополнительной независимой экспертизы.

Владимира Чебукина расстреляли возле дома бывшей жены

1 января в Каховке на Херсонщине расстреляли 26-летнего Владимира Чебукина. Это произошло возле дома его бывшей жены. Через два дня он умер в больнице. По подозрению в убийстве арестовали сожителя бывшей жены Владимира — Юрия. По данным родителей, в их сына попали 15 пуль из трех видов оружия. По версии следствия - пуль было семь из одного оружия.

Три дня люди выходили на акции протеста. Сначала к зданию суда, потом - полиции. Требовали объективного расследования. Мать убитого говорит — у него хотели отобрать сына.

— Владимир там прожил три с половиной года. Но свою жену любил по сей день, наверное. Безумно любил сына, - рассказывает мать погибшего Елена Чебукина.

В последнее время отношения между ее сыном и бывшей невесткой ухудшились. Владимир как-то сказал, что ее нынешний муж говорил о намерении отсудить ребенка.

В Каховку выехали работники офиса генпрокурора для расследования дела. Родители пытаются узнать, из какого оружия застрелили сына и сколько было убийц.