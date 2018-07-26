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пятница, 27 июля 2018 00:05

Основательница "Фемен" повесилась в шкафу

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Основательница женского движения "Фемен" (известен скандальными акциями протеста. На них активистки обнажают грудь, чтобы привлечь внимание общественности к определенной проблеме. — ГПУ), художница 31-летняя Оксана Шачко покончила с собой. Ее нашли повешенной в шкафу парижской квартиры — на третий день после самоубийства. Во Францию переехала в 2013-м, когда получила там политическое убежище.

— Мы убегали из страны, потому что нас могли посадить в тюрьму, — рассказывает 30-летняя Александра Шевченко, бывшая участница "Фемен". С Оксаной дружила 12 лет. — В наш киевский офис подложили пистолет и гранату. Обвинили в подготовке террористического акта. Говорили, что мы планировали убить президента России Путина и Московского патриарха Кирилла. Были сутки, чтобы покинуть Украину, и мы это сделали.

Художницу нашли повешенной ее парень Николо и подруга Мария Сильченко. Они два дня не могли связаться с Оксаной. Приехали к ней домой, выбили двери.

— Оксана встречалась с Николо полтора года. Любили друг друга, он ее всегда поддерживал, — продолжает Александра. — Жизнь в изгнании — сложна. Из ничего пыталась построить что-то. Постоянно была в состоянии депрессии. Хотя нам казалось, что жизнь в Париже у нее складывается хорошо. Она развивалась как художница. Организовывала персональные выставки во Франции, Швейцарии, Бельгии. Выучила язык, поступила в престижную художественную академию. Однако денег постоянно недоставало.

Свою художественную среду Оксана считала лицемерной. Из-за этого сильно переживала, говорят ее знакомые.

— Оксана реализовала себя в искусстве. Знала, чего хочет и какой хочет быть. А тут попала в среду, где своеобразное общение. Постоянно указывают, как нужно вести себя, что надевать, о чем говорить, — говорит Александра Шевченко. — В 20 лет еще хочется в это играться. Когда тебе 30 и за плечами столько пережитых неприятностей, все кажется глупостями, на которые не стоит тратить время. Оксану раздражали подлость и надуманные проблемы ее коллег в академии. Думаю, именно им адресована предсмертная записка. Она написала, что разочарована в людях, большинство из них — фальшивки, а она верит лишь в силу революции.

Оксана Шачко родом из Хмельницкого. Там живут ее родители и младший брат. После переезда во Францию видела родных лишь по скайпу.

Где и когда похоронят художницу, пока не известно. Родители женщины ожидают завершения следствия.

Автор: Анна ОРЕЛ
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