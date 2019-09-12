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пятница, 13 сентября 2019 07:26

Ольгу Ларкину муж выбросил с четвертого этажа

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— Оля сама бы не выпрыгнула в окно. Она без вредных привычек, абсолютно спокойная женщина и безумно любит своих детей. Страшно представить, что пережила, — харьковчанка 31-летняя Наталья Журавская говорит о подруге Ольге Ларкиной, 33 года.

Утром 7 августа она выпала из окна кухни на четвертом этаже после побоев мужа 34-летнего Артура Щербакова. Осталась жива, но сильно покалечилась. У нее сотрясение мозга, раздроблен таз, разрыв правой почки, ушиб мягких тканей головы, перелом бедер, левой голени, внутреннее кровотечение. Ее спасают в реанимации Харьковской городской клинической больницы им. Александра Мещанинова.

Артур и Ольга вместе 10 лет. Воспитывают общего сына и дочь женщины от предыдущих отношений. Она работает в кондитерском цехе супермаркета. Накануне трагедии у Ольги была ночная смена до шести утра. Когда вернулась — дома началась ссора.

— Знаю Олю более 20 лет. Добрая, работящая. Сама тянула семью. И об Артуре заботилась, чтобы ему было, что надеть и съесть, — рассказывает Наталья. — Он постоянной работы не имел. Периодически работал, где придется. Раньше травкой баловался, любил покурить. Недавно пересекалась с ним на остановке. На людях — вежливый, улыбается всем. А дома не раз поднимал на Олю руку. Как-то она не выдержала, забрала детей и пошла к матери. Он на коленях просил, чтобы вернулась.

- С Олей с садика дружим. В школе отличницей была, — добавляет 33-летняя Нила Проц. - У них с Артуром изначально были хорошие отношения. Скрывал, что у него наркозависимость. Потом все открылось. Потребовал у нее деньги на дозу. Жили в квартире Артура с его мамой и бабушкой, у которой инвалидность. Соседи говорят, он компании водил. Постоянно наркота, пьянки. И никто не мог ничего сделать.

Несколько последних месяцев Ольга с Артуром жили отдельно.

— Он звонил Оле в тот день. Не знаю, что говорил. Но после смены она пошла к нему домой, — говорит Карина Корогод, двоюродная сестра Артура Щербакова. — Там он ее закрыл, бил и душил. Выйти из кухни она не могла. Была в шоковом состоянии. Думали, сама выпрыгнула в окно, чтобы спастись. Потом Оля рассказала, как все было.

Ранее мать Ольги обращалась в полицию с жалобами на зятя, однако там не реагировали, говорит. После последнего случая в правоохранительных органах тоже не сразу открыли производство, по словам очевидцев. Артура Щербакова задержали и через несколько часов отпустили.

— Полицейские приехали на вызов, оформили как суицид. Это грозило Оле лишением родительских прав. Позже Артур возле больницы бросался на мою маму, она вызвала патрульных. При них угрожал, что отрежет ей нос. Мама написала на него заявление. Полицейские забрали Артура в отделение и через пару часов отпустили, — продолжает Карина. — Он вернулся домой, мы повторно вызвали патрульку. Сказали, что у его матери на телефоне есть видео. На нем Артур под тяжелыми наркотиками с ножом в руках. Показали распоротый диван, просили о помощи. Боялись, что ночью испугает маму и лежачую бабушку. Видео никто не захотел смотреть. Патрульные сказали: "Не переживайте, ему не хватит духу". И попросили больше их не вызывать, потому что оштрафуют. Мы поехали в райотдел узнавать, кто ведет дело. Оказалось, никакого заявления на Артура там нет.

9 сентября Щербакова все же задержали. Дело расследуют как покушение на убийство. Следователи установили, что женщина не выпрыгнула. Ее вытолкал муж.

— Основная версия, что муж заподозрил жену в измене, — говорит Иван Невидомый из местной прокуратуры №5. — В разгар ссоры избил жену, а затем толкнул в открытое окно. Раньше мужчину не раз привлекали к административной ответственности за насилие в семье.

Полицейские, которые выезжали на место, действительно сначала открыли производство по статье "несчастный случай" с пометкой "самоубийство". После допроса потерпевшей дело переквалифицировали.

— Несколько дней женщина была без сознания, — говорит Вита Дубовик из областной прокуратуры. — Когда пришла в себя, рассказала, что из окна ее выбросил собственный муж.

11 сентября Артура Щербакова арестовали без права на залог. В суде утверждал, что Ольга его оговорила. Когда выпрыгнула из окна — он был в ванной.

— Мы поругались, а она ни с того ни с сего выпрыгнула, — говорит. — Оправдает меня, когда ей станет лучше.

— Женщина давала показания под действием наркоза. Поэтому могут быть изменены, — говорит адвокат подозреваемого Дарья Назаренко.

По делу назначили экспертизы. Артура Щербакова могут посадить на 15 лет.

Ольге Ларкиной сделали операцию. Ее ждет длительное лечение, по словам медиков. Ее детьми занимается мать.

Автор: Анна БОВА
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Дата
13
сентября

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