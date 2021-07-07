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четверг, 08 июля 2021 07:56

Олег Струнь 15 лет скрывался от полиции

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- Я бы тебя задушила. Ты забрал самое дорогое. Я ослепла, мой ребенок шестнадцатый год лежит в земле. Ты не имеешь права ходить по миру, - 52-летняя Светлана Свист из села Петриков под Тернополем кричит на односельчанина 41-летнего Олега Струня. 1 июля ему избирают меру пресечения за преступление 15-летней давности.

Вечером 8 октября 2005 года налоговый инспектор Олег Струнь налетел "Опелем Омегой" на группу подростков, которые возвращались с дискотеки. Убил 16-летнюю Наталью Гнатиевич и 17-летнюю Светлану Козлюк и убежал. 15 лет был в розыске. 29 июня пришел с повинной в полицию.

Петриков - село под Тернополем. В тот вечер подростки возвращались из города. Наталья и Светлана шли по обочине со знакомым. За ними с другом - Зоряна, сестра-близнец Светланы.

- Помню тот вызов, - говорит 48-летний Сергей Крета из областной полиции. - Девушки не дошли домой несколько метров. Водитель мчался на большой скорости, не тормозил. Сбежались люди. В темноте Светлану не сразу увидели. Авто протянуло ее 30 метров. Наталье оторвало голову, та попала в салон машины, водитель с ней и сбежал.

На следующий день "Опель" с окровавленным салоном нашли в селе Великая Березовица в 15 км от Петрикова. Следователи установили, что за рулем был Олег Струнь. Он сбежал в Россию, где стройке работал его отец.

- Дети погибли в субботу. В среду я похоронила Наталью. А после этого мне подбросили ее голову. В жару, а была - как живая. Где ее прятали, в морозильной камере? - рассказывает Светлана Владимировна. - На следующий день я хоронила ребенка во второй раз. Для головы сделали отдельный маленький гроб, раскапывали могилу, звали священника.

Светлана Козлюк училась в Тернопольском кооперативном колледже, Наталья Гнатиевич - в 11-м классе, планировала поступать на юридический факультет. Была единственной дочерью в семье.

Подростки, которые стали свидетелями, от шока лечились в психоневрологическом диспансере.

- Мой сын тогда шел с девушками. До сих пор не может вспоминать, - рассказывает 63-летний Роман Марховский. - Две недели лечили его от испуга.

Светлана с Натальей были подругами.

- Все куда-то спешили - школа, уроки, выступления в церковном хоре, на дискотеку, - рассказывал тогда отец Светланы Михаил Козлюк. - Перед трагедией Наташе приснился крест с кровью, а Свете - кладбище, по которому она ходила с подругой.

В тот день Струнь праздновал день рождения друга. Отмечали в дачном поселке за Петриковым. В разгар гулянки поссорился с девушкой. Та поехала в Тернополь, он хотел ее догнать. В ночь после аварии выехал в Россию.

- Мы знали, что он в соседней стране. Но дело все заминалось, - говорит Зоряна Кравец, сестра погибшей Светланы Козлюк. - Вернулся, потому что надеется - дело закроют по сроку давности.

- Решение о привлечении к ответственности должен принять суд, - говорит Оксана Соболь из Тернопольской окружной прокуратуры. - Мы обратились с ходатайством, чтобы его взяли под стражу.

Олег не рассказывает, где был и чем занимался 15 лет. Вину признает, против ареста не возражает. Не дает комментариев и его адвокат Борис Шкильняк.

Сейчас Струня подозревают в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли два человека. За это предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

Тернопольский горрайонный суд оставляет Струня под стражей до 27 августа.

- Срок давности не является смягчающим обстоятельством. Это тяжкое преступление, хотя и совершенное по неосторожности. Подозреваемого могут признать виновным в аварии, но освободить от наказания, - говорит адвокат Сергей Старенький, 47 лет.

Родственники пострадавших смогут требовать компенсации за моральный ущерб.

11-летний школьник разбился на БМВ

2 июля в селе Рясное во Львовской области похоронили 11-летнего Дениса. Накануне разбился на БМВ. За руль ему разрешили сесть пьяные отец 35-летний Роман Гануляк и 23-летний владелец авто. Оба взрослые сидели позади, получили незначительные травмы.

- В селе семье принадлежат пиццерия и магазин. Там отец с товарищем выпивали. А потом посадили малого за руль, чтобы вез их. Сами сзади. Ребенок не удержал руль. Проехал метров 150, - рассказывает Александра Стельмащук, родственница Гануляков.

Роман Гануляк - бывший работник ГАИ. Капитан полиции. Шесть лет тому назад его задержали на взятке в областной Госавтоинспекции и после этого уволили, по словам односельчан.

Его жена Галина будет подавать на развод. Хочет, чтобы мужа наказали за гибель сына. Боится, что воспользуется связями и избежит ответственности.

Автор: Анна БОВА
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Дата
08
июля

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