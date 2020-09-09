Огонь уничтожил 22 дома

На территории Двуречанского лесничества на Харьковщине вспыхнул пожар днем 2 сентября. Горело на площади 400 га. Огонь быстро распространялся по верхушкам деревьев и из-за порывов ветра перекинулся на село Горобьевка. Сгорели 22 дома.

Горобьевка расположена в 10 км от райцентра. Имеет 47 домов. Со всех сторон — старый сосновый лес. Первый дым жители увидели около 13:00. Тянуло со стороны местной свалки.

- Я выбирала картошку. Вижу, дымок тянется. Сразу же позвонила мужу, позвала соседей. А потом вмиг огонь показался с этой сосны, — показывает на обгоревшее дерево местная Любовь Шаповалова. — Загорелись мои грядки. Потом перешло на сараюшки, курятник. Понимала, что две-три минуты и будет гореть дом. Но вовремя на пожарной бочке подъехал наш полицейский Артурчик Чагалян. Он, ну как обезьяна, быстро заскочил на крышу. Там уже фронтон деревянный горел, оторвал доску и залил крышу.

Как только загорелись первые дома, Сергей Тесленко сел за руль трактора и 6 часов опахивал дома, чтобы по траве не распространялся огонь. Спас с десяток зданий. На следующий день фермер уволил его, потому что взял технику без разрешения. Но когда в интернете о Сергее стали писать как о герое, передумал.

На дом Мостовых на ул. Лиманской огонь шел с двух сторон, низом по сухой траве. Также падал сверху с сосен.

- Это так страшно. Сосна под 20 метров, а сверху еще метров на 30, — рассказывает 54-летняя Наталья Мостовая. - Я забыла о вещах, деньгах. Побежала открывать курятник. Свинью Фросю выпихнула на улицу. 13 поросят, им и недели нет, в коробке на дорогу вынесла. У коров уже хвосты в хлеву горели, повыгоняла. Второй день не доятся, такой стресс получили. Собака ездит с нами везде, поэтому сразу в машину заскочила. Решила, что там безопаснее.

Женщина жила в доме с мужем и семьей дочери.

— Ночуем возле сгоревшей хаты в машине, — показывает на старую синюю "восьмерку" Яна Литкевич, 26 лет, дочь Натальи. На руках держит дочь Софию, 12 месяцев. — Волонтеры нам привезли еду, детское питание.

Наталья Мостовая с мужем ночуют в сарае.

— Это все, что у нас осталось, — вытирает слезы. — Сосед дал диван напрокат, люди привезли одеяла. Я не брошу своих коров. За счет этого живу - молоко, творог продаю. Поросят выращиваю. А еще шила, так все машинки огонь уничтожил. Скот стоит голодный. Сено сгорело, 3 тонны зерна, которое на зиму купили.

У соседа Романа Овчаренко из 40 свиней осталось 13.

- Погорели, - тихо говорит Роман. Пятеро детей и жену отправил к кумовьям. Сам живет на пепелище в трейлере, который притащил друг Максим. - На компенсацию не рассчитываю. У государства своих проблем полно. Буду отстраиваться сам, понемногу.

3 сентября возле медпункта в Горобьевке готовят полевую кашу. Чиновники в белых рубашках за столом принимают заявления тех, кто нуждается в помощи.

- Тут всем надо. Часть домов уцелела. Но как в них жить, когда вокруг пожарище, - говорит местный Иван Домный.

Люди ходят по пожарищу, но забирать практически нечего.

— Только металлолом остался и сумка консервации в погребе, — говорит 34-летний Александр Рыбалко. - Слава Богу, нам есть где жить. В соседней деревне неделю тому назад хату купили. Думали, тут дача будет.

Пострадавшим пообещали выплатить по 300 тыс. грн. Когда — неизвестно.

В Доме культуры местные люди снесли горы вещей, посуды, бытовой химии. Но погорельцы брать много стесняются. Пожилых увезли к себе родственники. У кого остался скот, боятся его бросать и ночуют на пепелище.

Пожарные самолеты и вертолеты работали над Горобьевкой, соседними Гряниковкой и Кутьковкой в четверг и пятницу. Сильный ветер раздувал тлеющий огонь, и снова начинались возгорания. На пятый день спасатели полностью потушили пожар. Эксперты выясняют, почему возник. Всего выгорело 500 га леса. На восстановление экосистемы понадобится 80 лет.

644,3 миллиона гривен ущерба нанесли пожары в Двуречанском районе на Харьковщине. Возникли из-за человеческого фактора, говорят спасатели.