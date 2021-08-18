- Чужих машин, незнакомых людей возле дома не видели. Ни криков, ни шума. Странная и страшная история. Сосед всегда спокоен и приветлив. Весь поселок в шоке, - рассказывает 51-летняя жительница села Вольное в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области.

Здесь 15 августа в загородном доме нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело около 16:00 обнаружил его помощник. Лежал на пороге веранды на спине, одетый в футболку, шорты и высокие черные носки. Верхняя часть тела на улице, нижняя - в доме. Рядом в луже крови - охотничий карабин калибра 7,62 и одна гильза.

Павлов с женой Еленой и сыном Юрием был на отдыхе. Вернулся домой раньше - в четверг, 12 августа. Было много дел в связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости. Был в хорошем настроении. Никаких намеков на проблемы, говорит его советник и друг 50-летний Андрей Гальченко.

- Охраны у Кости не было. Жена не могла дозвонится и попросила помощника поехать и посмотреть, что случилось. Калитка была заперта. Он подошел к дому и сразу увидел тело. Позвонил в полицию и мне. Был на месте минут через 10, - говорит Гальченко. - Недоброжелателей Костя не имел. К алкоголю был равнодушен. Не знаю, что могло произойти.

Дом Павлова оборудован системой видеонаблюдения по периметру и внутри. После трагедии в сети распространили кадры последних минут жизни чиновника.

На видео видно, что Константин Павлов дома сам. Ходит с карабином в руках. Курит. Приседает возле открытых дверей, примеряется, как пристроить ружье к груди. Момента выстрела на обнародованном видео нету. Только кадры с наружного двора, где бежит кот. Зафиксированное время на видео - 14 августа 18:46.

Полиции называет время смерти - 15 августа между 6:30 и 07:00. Рассматривают несколько версий - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также - доведение до самоубийства, по словам начальника областной полиции Анатолия Щадило.

- Мэр Кривого Рога погиб от одного огнестрельного ранения из охотничьего оружия. Ружье было зарегистрированной на имя погибшего. Его нашли на месте трагедии. Отправили на экспертизу, - говорит заместитель начальника областной полиции Олег Слипчук.

Почему отличается время смерти, в полиции не объясняют. Как и то, что на видео мэр ходил без носков.

- Мы не будем комментировать распространенное видео. Не понятно, как оно попало в сеть, - добавляет Слипчук.

Изучают следователи и телефон Павлова. Тот с кем-то активно переписывался, но незадолго до смерти все удалил. Об этом рассказали на брифинге полицейские.

Распространенное фото и видео смотрим вместе с отставным старшим следователем по особо важным делам главного управления Министерства внутренних дел 53-летним Русланом Сушко.

- Странно, что была утечка информации. Именно такая, которая наталкивает на определенное мнение, - говорит Руслан Сушко. - С какого перепугу кто-то что-то обнародует и почему нет объяснения от полиции? Также остаются вопросы ко времени смерти на видео и расположению вещей на месте происшествия. Странная история с носками, которые вдруг появляются на ногах погибшего.

- На видео не вижу, чтобы Павлов нервно курил или переписывался. Скорее, выглядывает, кого-то ждет. Посматривает на телефон. Возможно, на часы, - говорит Сушко. - Видно, что видео писалось почасово. А в одном файле выставлено время 15:22. Почему произошел сбой? Далее видим, что мэр присел. А на другом видео вроде падает тело. Если стрелялся в помещении, то вылететь мог. Но откуда тогда лужа крови перед порогом и за ним? Брызги на ноге - это от падения ружья, скорее всего. Но такая лужа мгновенно не могла набежать. Гильзы в таком оружии вылетают на расстояние. Здесь лежит близко от тела. Возможно, ударилась об него. Пуля должна была пройти навылет, ее надо искать. Это немного прояснит, в каком положении был произведен выстрел. И еще две важные вещи - электронная сигарета и телефон под ногой. Он их в руках держал? Как там появились? И последнее - возле сигареты смазана кровь. Надо исследовать, не следы ли это волочения.

Это могло быть неосторожное обращение с оружием или инсценировка убийства, если анализировать доступную информацию, заключает эксперт.

Прощаться с Константином Павловым будут сегодня, 19 августа. Панихида состоится в театре им. Тараса Шевченко на просп. Почтовом с 10:00 до 11:30. Тело будут выносить в 12:00. Похоронят на Центральном кладбище.

Имел три образования

Константин Павлов - экс-нардеп от Партии регионов и выдвиженец от "Оппозиционного платформы - За жизнь". Голосовал за законы 16 января 2014 года.

Имел три образования. В техникуме выучился на электрослесаря. Позже окончил Межрегиональную академию управления персоналом, где получил специальность экономиста, и британский университет ЛИНК по специальности "менеджер организаций".

В 2020 году на местных выборах был кандидатом на должность мэра Кривого Рога Днепропетровской области от ОПЗЖ. В первом туре занял третье место. Однако в его пользу и по состоянию здоровья снял свою кандидатуру тогдашний мэр Юрий Вилкул. Павлов во втором туре победил представителя от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика и в декабре прошлого года сел в кресло городского головы.