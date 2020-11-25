Незаконно раскопали древний курган

Возле села Скоблево Казанковского района Николаевской области неизвестные незаконно разрывают царский скифский курган, которому около 2,5 тыс. лет. Разрешения нет.

- Николаевским археологам анонимно сообщили местные о технике, которая приехала к кургану. Сами жители боялись идти туда. Попросили проверить, - говорит представитель общественной организации "Бугский Гард" Илья Зелинский, 31 год. - Ожидали увидеть там какого-то фермера, который заехал и все распахал. Зато обнаружили, что курган разрыт. Таких масштабов мародерства никогда не было. Частная охранная фирма "Варта міста" развернула рядом лагерь. Один пикап, заметив нас, на большой скорости покинул место раскопки. Оставили технику. Охрана нам не мешала. Только проверили друг у друга документы.

Археологи вызвали полицию.

- Часть неизвестных людей скрылись с места происшествия. Водитель экскаватора выехал из кургана и побежал в поле. Там сел в транспорт и исчез.

Пока к кургану никто не возвращался.

- Технику забрали, лагерь тоже. Вывозили через поля, повредив чужие паи, - добавляет Зелинский.

Полиция открыла уголовное производство, проводят следственные действия. Не разглашают информацию, кто заказал охрану возле кургана и кому принадлежит техника.