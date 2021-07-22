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четверг, 22 июля 2021 09:45

"Нельзя было понять, кто где сидел. От удара все в кучу сбились"

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Легковушка с двенадцатью людьми разбилась об иву

- Крик страшный стоял. Девочка все время спрашивала: "Где моя мама?" Я успокаивала. Говорила, что есть. А она лежала по другую сторону авто неживая, - 49-летняя Надежда Кнут из села Печихвосты Луцкого района на Волыни рассказывает об аварии 18 июля.

В 18:07 напротив ее дома водитель легковушки "Форд Фокус" с одиннадцатью пассажирами врезался в иву. Надежда Федотовна услышала громкий удар. В окно увидела, что машина задымилась. С мужем 53-летним Владимиром Ивановичем побежали на помощь. Он отключил клеммы, чтобы авто не загорелось. Доставали пострадавших.


- В машине стоял страшный крик. Нельзя было понять, кто где сидел. От удара все в кучу сбились. С мужем вытащили девочку, которая за мамой плакала. Братик ее, Вадик, плакал, что ножки болят. Сшивать надо, - добавляет женщина. - Не знаю, как я того Вадимчика вытолкала из машины. Оторвала кусок сиденья или панели, который его зажал, и выхватила ребенка. По другую сторону "Форда" лежал мертвый водитель. Все из нашего села.

- Им оставалось метров 400 до дома. Ехал сверху и прямо воткнулся в дерево, - добавляет Владимир Батиг.

В авто ехали три семьи - пятеро взрослых и семеро детей 2011-2019 годов рождения. Возвращались с отдыха на озере в Павловке, в 5 км. Бежали от грозы, так и набились в машину.

За рулем сидел 30-летний Василий Шмигель. Погиб сразу вместе с пассажиркой 35-летней Светланой Лычак. Во время реанимационных мероприятий не стало Андрианы. В сентябре девочке исполнилось бы 4 года.

- Дождь сильный шел. Вода летела по дороге. Может, беда из-за непогоды произошло, - рассказывает голова села Виктор Корытко. - Или же у машины колесо лопнуло, так люди предполагают. Поэтому и повело в сторону. На все вопросы ответит экспертиза. Страшно, что в три хорошие светлые семьи горе пришло. Каждая из них кого-то потеряла.

Беда из-за непогоды произошла. Или лопнуло колесо

Погибших хоронили 20 июля. Проститься с ними пришли местные жители и из соседних сел.

- Хотели же, как лучше, чтобы никто не промок, под молнии не попал, - говорит Анна, фамилию не называет. - Говорят, Андрианка у папы на руках сидела. Она - на смерть, он - в реанимации. А Света вроде своего Вадика держала. Сама умерла, он жив, в больницу. Меньше досталось трем детям. Говорят, в багажнике были. Правда - сказать трудно. Потому что понять, кто где сидел, было не реально.

Шестеро из девяти травмированных - в Гороховской райбольнице. Мужчину и женщину прооперировали, они в реанимации. Трое детей - в травматологии, состояние удовлетворительное. Еще одна 2-летняя девочка - в детском отделении. Все в сознании, рассказала заместитель директора медучреждения Галина Сегеда.

Еще двое мальчиков 7 и 8 лет - в детской областной больнице. Старший в неврологии. Состояние средней тяжести, стабильное, рассказала Екатерина Климович из отделения детской неврологии.

Состояние младшего пациента родственники комментировать запретили, по словам Юрия Радчука из отделения детской анестезиологии и интенсивной терапии. 29-летнего пострадавшего в ДТП с переломами обеих бедренных костей забрали в областную клиническую больницу. Состояние пациента тяжелое.

У погибшего Василия сиротами остались трое детей. Он был осторожным водителем, говорят односельчане.

Причины аварии выясняют полицейские, назначены экспертизы.

Автор: Анна БОВА
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