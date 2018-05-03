Нардепу Мустафе Найему сломали челюсть в центре Киева

Вечером 30 апреля в центре Киева избили народного депутата от "Блока Петра Порошенко" 36-летнего Мустафу Найема. Ехал на "Хонде Аккорд" мимо Бессарабского рынка. Его подрезал джип "Мерседес Гелендваген". Депутат остановился, сделал водителю замечание. В ответ тот вызвал товарищей на БМВ. После спора один из них ударил Найема в лицо. Депутата забрали в больницу, диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.

Полиция объявила план "Перехват". Задержали трех подозреваемых. Один — гражданин Украины, двое из Российской Федерации, по национальности — чеченцы.

— Это 19-летний Ахмед Абубакарович Саитов и 21-летние Магомед-Салих Аргуевич Саитов и Умал Русланович Тимербилатов, — говорит советник министра внутренних дел Антон Геращенко, 39 лет.

Четвертый подозреваемый — 28-летний Магомед-Амин Саитов, один из основателей украинской компании "Бум-бокс Промоушнс", которая представляет интересы боксеров. Его объявили в розыск.

— Он был главным, наносил удары. Уже вылетел в Баку, — говорит Найем. — Интересно, что его БМВ не было в ориентировании операции "Перехват". При том, что "Мерседес" нашли. БМВ объявили в розыск с опозданием. Почему — не знаю.

Мустафу Найема прооперировали. Сейчас принимает обезболивающие.

— Я не хотел устраивать драку на проезжей части в центре города, — продолжает Найем. — Но промолчать, проехать, ругнуться под нос и проглотить очередное унижение считаю неприемлемым. Закон — на нашей стороне. Этот процесс должен быть открытым. Я в порядке. Говорить, читать и улыбаться пока еще больно, но это — временно.

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что в номерах обоих автомобилей напавших есть число 95. Это — номер Чечни как региона Российской Федерации.

"Число 95 — это знак принадлежности к криминально-политическому клану, номерной код путинской Чечни, отданной под власть Рамзана Кадырова, — написал в "Фейсбуке" журналист 46-летний Айдер Муждабаев. — 95 в автономерах выходцев из российского Кавказа — это все равно, как человек в мундире ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ. — ГПУ) на Крещатике. Их присутствие — прямая угроза безопасности государства и каждого из нас. Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел должны принять срочные меры и рассказать обществу, что все люди, маркированные "кадыровцами", находятся у спецслужб в разработке. Что по каждому выясняют, как он в период войны попал в Украину, как часто ездит в РФ, какие имеет там связи. Вид на жительство таких людей следует пересмотреть. Если у них есть украинские паспорта, их подлинность нужно проверить. Об отпечатках пальцев потенциальных диверсантов с кодом 95 даже не говорю".

На прошлых выходных было совершено несколько нападений на журналистов и общественных активистов.

27 апреля в "Шевроле" журналиста 45-летнего Виталия Куксы взорвалась граната. Он погиб. В машине был с 24-летним Андреем Сироштаном — женихом дочки. Его забрали в больницу.

"Между мужчинами возник спор. Пока невозможно выяснить, кто взял гранату и кто выдернул предохранитель. Граната взорвалась в руках Виталия", — написал в соцсети журналист 41-летний Юрий Бутусов.

Родственники Виталия Куксы отрицают версию о семейном конфликте и гибели по неосторожности. Он работал в нескольких отечественных изданиях. Был мобилизован, служил в АТО связистом. Возглавлял управление по связям с общественностью в Госспецзсвязи. Разбирался во взрывчатке.

Перелом ноги и обеих рук, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей получил 52-летний Олег Филипас из Кременчуга Полтавской области 29 апреля.

Возглавляет местную ячейку "Движения новых сил Михеила Саакашвили", организовывал митинги против нынешнего президента. Трое мужчин в балаклавах ворвались в дом тещи Филипаса.

— Чувствовалась профессиональная подготовка. Молча наносили точечные удары. Имели с собой дубинку, молоток, газовый баллончик. Никаких угроз или намеков, — говорит Олег Филипас.

1 мая в Одессе резиновой пулей выстрелили в шею 23-летнему Сергею Стерненко. Он — общественный активист, бывший лидер местной ячейки "Правого сектора".

— Почувствовал толчок между затылком и шеей. Развернулся и увидел мужчину в темном, — рассказывает Стерненко. — Он сразу начал убегать, я — за ним. Периодически оборачивался и целился в меня. Потом выстрелил в свидетеля, не попал. Я догнал его и положил на землю. Пока лежал — он пытался уничтожить свой мобильный и сим-картку. В полиции говорят, что нападающих было двое.

Задержанный — 39-летний Абзал Баймукашев. Выходец из Казахстана, имеет украинское гражданство. Отбывал наказание за разбойное нападение и незаконное хранение оружия.