Нападение на депутата Соболева заказали за 40 тысяч долларов

В организации нападения на предпринимателя, депутата Киевского областного совета 47-летнего Вячеслава Соболева подозревают россиянина 25-летнего Юсупа Абуева. Снайперу 20-летнему Андрею Лавреге обещал заплатить $40 тыс.

- Россиянин обеспечил киллера оружием, машиной, покрыл другие расходы, - говорит Надежда Максимец из столичной прокуратуры. — Инструкции по организации преступления давал в "Телеграмме". За день до нападения уехал из Украины, чтобы иметь алиби.

"Рендж Ровер" Вячеслава Соболева расстреляли на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева вечером 1 декабря. Место для нападения Андрей Лаврега выбирал вместе с сообщником 18-летним Алексеем Семеновым.

Соболев был за рулем. Сзади сидела жена 38-летняя Инна с дочерью Марией, 10 лет, и сыном 3-летним Александром. Пуля попала мальчику в голову. Умер по дороге в больницу.

Лаврегу и Семенова задержали на следующий день. Сейчас под стражей. Россиянина объявили в международный розыск. Заказчика преступления устанавливают.

Вячеслав Соболев родом из Енакиево на Донетчине, живет в Киеве. Он — владелец ресторана "Марио", возле которого произошла стрельба. Входит во фракцию "Солидарность", член комиссии по вопросам бюджета и финансов в облсовете.