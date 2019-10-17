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пятница, 18 октября 2019 07:45

Надежда Косинская три месяца жила на улице

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- Хочу, чтобы меня куда-то забрали. Спокойно бы старость дожить. Но сердце не выдерживает. Не знаю, что с правнуком без меня будет, - рассказывает киевлянка 77-летняя Надежда Косинская. Имеет двухкомнатную квартиру на ул. Энтузиастов, 5. Три месяца жила на улице, потому что дочка 57-летняя Светлана с правнуком 17-летним Дмитрием пьют и издеваются над ней.

Увидели Надежду Васильевну во дворе на скамейке жители соседнего дома. Говорят, правоохранители и "скорая" забирать ее отказались, на сообщения не реагировали.

- Мама моя увидела, что женщина никуда не уходит. Стали подкармливать ее, расспрашивать, - говорит киевлянка Марина Литвинова, 31 год. - От постоянного сидения у нее ноги отнялись. Ходить совсем перестала. Как-то принесла ей борща, а она от голода потеряла сознание. Поднимаю на скамейку, она упала оттуда трижды. Мы позвонили в полицию, чтобы таки отправили ее домой. Те в полночь разбудили пьяную Светку. Она даже не понимала, кто и зачем пришел.

Надежда Васильевна работала на радиозаводе. Позже - представителем исполкома на водоканале. Собственными силами воспитывала двух дочерей - муж умер в 36 лет. Для обоих выбила квартиры.

Старшая дочь с мамой не общается.

- Есть две дочери и две внучки. И вот так в старости. У старшей со здоровьем слабо. А Светлана, что возле меня живет, напивается и устраивает кордебалеты ночью, - рассказывает Надежда Васильевна. - А Димка - золотой пацан. Просто мужик ему надо, чтобы воспитал, подсказал путь в жизни. Мать его отдельно живет, тоже нигде не работает. И тут такая обстановка.

Говорит, что Светлана отбирает у нее пенсию.

- За коммуналку три месяца не уплачено. Соседи взялись нам помогать. Нашли реабилитационный центр. Там Светку с Димкой могут бесплатно вылечить, - продолжает Надежда Васильевна. - Да она уперлась - не поеду, потому что нет зависимости. Я больше здесь не выдерживаю. Но и парня страшно оставит. Что с ним будет, за что жить, как моей пенсии не будет? Он такой, что нигде сам не сможет. Увезли его от службы по делам несовершеннолетних в Черкассы. А на второй день он уже был дома. 200 километров прошел.

Соседи жалуются на постоянные гулянки и пьяные крики из квартиры Косинской.

- Прибегала Надежда ко мне ночью. Вся трясется, плачет. Просила вызвать полицию, чтобы усмирили Димку. Боялась в квартиру возвращаться, потому что может он там уже прирезал Светку, - рассказывает соседка Татьяна Бондарь, 32 года. - У нас часто лифт в доме не работает. Так если не спускаешься - из их квартиры крик стоит такой, будто там режут кого-то.

Как Димка младше был, - не раз они с бабой сидели на улице до ночи, пока Светка успокоится и ляжет спать. Мороз, снег - а они под подъездом. Она его кругом за собой водила. Теперь вот сама три месяца жила на улице. Я сначала не понимала. Вижу - целыми днями ходит. Тогда возвращалась ночью с работы, а она спит на скамейке. Это же страх - такое на старости переживать. А как ударят морозы, еще замерзнет. Избитая вся, потому что падала со скамейки. Ноги гниют, потому что обожгла чем-то. Ей уход нужен.

Соседи нашли частный дом престарелых, куда можно отправить Надежду Косинскую. Для этого нужно подписать договор на шесть или восемь месяцев. Там женщину готовы лечить и ухаживать за ней, а она за это будет отдавать пенсию.

Автор: Анна БОВА
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