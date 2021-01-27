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четверг, 28 января 2021 07:46

"На земле лежат старики в памперсах. Кричат"

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В Харькове днем, 21 января, загорелся двухэтажный пансионат для пожилых людей "Золотий час" на ул. Нижней Гиевской, 150Б. В доме находились 27 пациентов и четверо работников. Погибли 15 - девять женщин и шесть мужчин от 67 до 91 года. Были лежачие. Через три дня в больнице от стресса умер 80-летний.

Спасатели выносили большинство пострадавших на руках через единственный выход. На окнах были решетки. Один человек с 20% ожогов тела находится в больнице.

Дым над домом увидели соседи.

- Мне позвонила почтальон, - говорит 23-летняя Ксения Нескоромная из соседнего дома. - Мы выскочили в секунду. Внизу уже собрались люди. Все в дыму. На земле лежат старики в памперсах. Кричат. У всех панический страх.

Огонь потушили примерно за 1,5 часа. Уцелевших отвозили в больницы. Тела - в морги. Родные пациентов не знали, где родственники.

25-летняя Анастасия Титова искала бабушку почти сутки. У 89-летней Марии Богдановой болезнь Альцгеймера. Жила на первом этаже пансионата. Анастасия звонила в больницы и морги - безрезультатно.

- Позже следователь сказала, в какой больнице забрать бабушку, - вспоминает Анастасия. - Она в шоке была. Плакала очень, испугалась.

Свидетели говорят, задымление началось возле газового счетчика, по информации председателя Нацполиции Игоря Клименко. Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что проверяют три версии - поджог, неосторожное обращение с огнем и электроприборами, замыкание электросети. Окончательные причины за месяц должна установить правительственная комиссия.

"Золотой час" имел официальный сайт в интернете. Там рассказывали о высоком уровне ухода за пожилыми людьми с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и после инсульта. Пребывание стоило от 8 до 15 тыс. грн в месяц.

Работал пансионат нелегально, здание не было введено в эксплуатацию. На электро- и газоснабжение не было разрешения. Родственники постояльцев говорят, не интересовались документацией: "Главное, что был хороший уход".

- Дедушке Виктору Попову 80 лет. Он незрячий. Упал и сломал шейку бедра. Нам пришлось обратиться в частный пансионат. Я приехала, посмотрела. Чисто, опрятно, никаких запахов, - рассказывает внучка пострадавшего Наталья, 38 лет. - Всегда общалась по телефону с няней. Очень приятная. Когда я приходила, дед всегда побрит, пострижен, чистый. Я их документы не проверяла. Дали договор. Понимала, что незаконно. И мне деваться было некуда.

Задержали четырех - владельца дома 67-летнего Славика Акопяна, арендатора Вячеслава Кравченко, 45 лет, его жену 45-летнюю Ольгу и администратора Игоря Мирончука, 34 года.

Обвиняют в нарушении противопожарных норм. Всех арестовали без права на залог по решению Киевского райсуда Харькова 23 января.

По данным следствия, Ольга и Вячеслав Кравченко не позаботились о пожарной безопасности пансионата. В помещении не было огнетушителей. Оба оправдывались, просили о домашнем аресте. Мол, дома ждут 7-летний сын и пожилые родители Ольги, а она сама перенесла операцию на колене и передвигается на костылях. Владелец дома заявил, что готов оплатить похороны погибших.

- Я тоже потерпевший, у меня дом сгорел. Я не мог следить за пожарной безопасностью, - говорит в суде Акопян. - У нас с арендаторами был договор. Они обо всем должны были позаботиться.

- Я когда-то лечился здесь от наркомании и остался волонтерить, - говорит Игорь Мирончук. Закупал продукты и медикаменты.

Если вину подозреваемых докажут, их могут посадить на восемь лет.

Виновного не наказали

За последние 10 лет в Украине произошли еще два больших пожара в домах престарелых.

29 мая 2016-го занялось в 2-этажном частном доме в Леточках Броварского района под Киевом. Погибли 17 человек. Спасли 18. Один пострадавший впоследствии скончался. Приют был возведен без соблюдения норм пожарной безопасности. Виновного не наказали.

10 июля 2011-го загорелся дом престарелых в селе Белое Дубровицкого района на Ривненщине. 16 человек погибли, 11 - пострадали. Вспыхнуло, потому что один из пациентов курил в постели. Из его палаты пламя распространилось на деревянное здание.

Автор: Анна БОВА, Светлана ЗОЗУЛЯ
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28
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