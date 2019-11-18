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вторник, 19 ноября 2019 07:50

На складе боеприпасов погибли трое военных

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Во время утилизации боеприпасов на военных складах в Балаклее на Харьковщине прогремели взрывы днем 15 ноября.

На месте погибли двое саперов - прапорщик 26-летний Дмитрий Мовчан и старший солдат 26-летний Денис Ярмак. Они служили в 91-м отдельном полку специального обеспечения. Еще пятеро военных травмированы.

- Погибли двое наших ребят. Еще один - солдат 24-летний Денис Янчевский, с ожогами лежит в реанимации, - говорят в военной части А0563, которая дислоцируется в Ахтырке Сумской области.

17 ноября в больнице скончался третий пострадавший - старший солдат с Кировоградщины. Имел 60% ожогов тела. Был на искусственной вентиляции легких.

- Мужчине было 43 года. Кроме ожогов, его сильно посекло осколками, - говорит Виталий Саранцев, пресс-офицер Министерства обороны в Харьковской области. - Врачи боролись за жизнь до последнего.

Предварительно, загорелся двигатель к ракете 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", когда его везли на утилизацию. После этого другие боеприпасы сдетонировали.

- Уничтожали боеприпасы, которые нельзя далеко транспортировать. Делали это в котловане на территории склада, - сообщили в Генеральном штабе.

Военные заверили, что местным ничего не угрожает.

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по статье "халатное отношение к военной службе".

Это не первая трагедия в Балаклее.

В прошлом году 3 мая на территории 65-го арсенала Министерства обороны загорелась сухая трава. Огонь охватил почти 35 га площади. Начали взрываться боеприпасы. Эвакуировали полторы тысячи человек, которые живут ближе всего. К вечеру 4 мая пламя потушили.

Еще один пожар на Балаклейских военных складах произошел 23 марта 2017-го года. Пострадали пять человек, погибли две женщины. Из города эвакуировали почти 20 тыс. человек. Взрывы повредили 373 сооружения. Основной причиной возгорания стала диверсионная работа врага.

Автор: Анна БОВА
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Дата
19
ноября

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