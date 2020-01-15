"На машину наложили арест, чтобы не мог перепродать"

— Мне деньги на машину с неба не упали. Пришлось занимать часть. Поэтому просто так отдать ее не могу, — киевлянин 32-летний Владимир Красношапка рассказывает про свой автомобиль, который у него отбирают через суд.

"Хюндай Соната" 2011 года выпуска он купил за $10 тыс. в июле прошлого года. А в октябре получил письмо из суда, что авто под арестом в Главном сервисном центре МВД.

— Машину покупал у своего товарища. Он с месяц на ней покатался и решил продать. Машину в Главном сервисном центре МВД пробивали по базам — "чистая" ли. Не было никакой информации о розыске или судах. Месяц я катался по доверенности по техпаспорту друга. Впоследствии настоял на переоформлении, — говорит Владимир. — Оформили договор купли-продажи, однако там указали сумму в 10 тысяч гривен. Позже получил "письмо счастья" и повестку в суд. Об этом гражданском иске ничего не знал. Машину у меня пока не изъяли. Но на нее наложили арест, чтобы я уже не мог перепродать.

Владимир Красношапка — предприниматель, занимается ремонтом машин на СТО. Разведен, имеет 5-летнего сына. Выяснилось, что его "Хюндай" перепродавали семь раз в Киеве, в Одессе и в Харькове. Первая владелица-киевлянка Наталья Кацюк.

— Машину якобы продали по доверенности с поддельной подписью владелицы в 2014 году, это показала экспертиза. Ее выдал нотариус Гнидюк Александр Борисович. Когда копнули — выяснилось, что он замешан не в одном деле с подделкой документов на недвижимость, с земельными махинациями. И вроде бы подался в бега, сейчас в розыске, — рассказывает Красношапка. — Поэтому Наталья Олеговна обратилась в суд и хочет вернуть свое имущество. А все остальные перепродажи-недействительны. Не знаю как, но хочу отстоять свое.

Судебное заседание назначено на 13 февраля.

Такие ситуации по переоформлению автомобилей - не редкость, говорит адвокат Сергей Старенький, 46 лет.

— Последний владелец автомобиля должен написать заявление, чтобы предыдущего продавца приобщили к делу, как третье лицо. Тот должен подтвердить, что получал от него деньги. Если же покупатель указал в договоре купли-продажи только 10 тысяч гривен — он на них и может претендовать, — рассказывает Старенький. — Первая владелица правомерно хочет истребовать свое имущество. Поэтому все покупатели должны обращаться с вопросами к предыдущим владельцам и решать вопрос о возврате средств.