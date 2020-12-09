Музыканта убили ради двух квартир

В Киеве убили музыканта и аранжировщика 65-летнего Александра Деревянко. Был одинок. Давал частные уроки игры на гитаре. Исчез 22 ноября.

"Поехал в командировку, звоните", - такую ​​записку нашли в его дверях друзья. Искали товарища самостоятельно, а затем обратились в полицию.

Мертвого Деревянко обнаружили в гаражном кооперативе в Борисполе. Его задушили грифом от гитары. Тело обмотали полиэтиленовыми пакетами, одеялом и картоном.

Подозреваемых задержали 5 декабря. Это - луганчанин 31-летний Денис Туманский и фитнес-тренер столичного спортклуба 35-летний Денис Мамедов. Последний придумал, что хочет научиться играть на гитаре. Брал уроки у Деревянко.

- Музыканта избили и задушили в его квартире. Тело вывезли в гаражный кооператив, где планировали залить бетоном, - рассказывает Надежда Максимец из столичной прокуратуры. - Сделали это, чтобы присвоить сбережения мужчины и две его квартиры. Во время обысков у подозреваемых нашли документы потерпевшего на квартиру, что подтверждает эту версию.

Убийцы подделали записку, чтобы запутать следствие. Якобы все должны были поверить в то, что Деревянко поехал в ЛНР и не вернулся.

7 декабря полицейские задержали 31-летнего сообщника двух подозреваемых. Он помогал скрыть тело убитого и украл из его жилья дорогие музыкальные инструменты. Все трое арестованы без права на залог.