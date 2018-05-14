Мужчина поджег себя на площади

 
Ексклюзивы
1/5
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
2 Просмотров: 297
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
1 Просмотров: 1404
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 216
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 4860
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1251
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 2025
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 45891
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1368
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 972
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2673
Фото
Все фото
5
3
3
2
3
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Тело Ирины Ноздровской нашли в реке
Тело Ирины Ноздровской нашли в реке
&quot;Увидели три петли на дереве. Под ним — кучка косточек&quot;
"Увидели три петли на дереве. Под ним — кучка косточек"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12969
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3150
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8667
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 7002
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 мая 2018
Просмотров: 180
Талант до математики
— Такий кошмар наснився, — за кілька років до смерті мати прокинулася серед ночі. — Боже, який жах! Я зіскочив із ліжка. ...
вторник, 15 мая 2018 00:05

Мужчина поджег себя на площади

  Комментировать

На Театральной площади в Луцке Волынской области 60-летний мужчина облился бензином и поджег себя зажигалкой вечером 13 мая. Произошло это во время концерта ко Дню матери.

— Мужчина шумел, привлекал к себе внимание. Ведущая концерта позвала полицейских и военных, которые следили за порядком. Когда он их увидел, сделался агрессивный. Ругался, — рассказывают в луцкой военной части №1141 Национальной гвардии. — Военные перекрыли мужчине дорогу. Тогда он облился, поджег себя и начал идти. Патрульный Роман Билич снял с себя китель и пытался потушить огонь.

Мужчину забрали в городскую клиническую больницу.

— У него обгорела голова и туловище. В целом обжег почти 30 процентов тела, — говорит заместитель главного врача Андрей Смольянинов. — Состояние мужчины стабильно тяжелое. Он в сознании, есть шансы на выздоровление.

Мужчина имеет психическое заболевание, находится на учете в психиатрической больнице. 3 ноября 2017-го он разлил бензин в городском отделе полиции. Угрожал поджечь себя и помещение. После этого его на месяц арестовали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина поджег себя на площади». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 110733
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 45891
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 3 Просмотров: 28015
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 25292
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 25 Просмотров: 24680
Скандалы
"У детей отнимало ноги. Не могли двигаться"
"У детей отнимало ноги. Не могли двигаться" Просмотров: 414
"Кто плакал, натирала язык йодом или глаза мылом терла"
"Кто плакал, натирала язык йодом или глаза мылом терла" Просмотров: 612
Супругов Толмаченко истязали два часа
Супругов Толмаченко истязали два часа Просмотров: 1017
В убийстве супругов Столбовых подозревают их племянницу
В убийстве супругов Столбовых подозревают их племянницу Просмотров: 2628
"Подбежали сзади. Пырнули ножом в спину"
"Подбежали сзади. Пырнули ножом в спину" Просмотров: 1368
Больше всего комментируют
25
Цены на газ могут вырости
11
"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
Голосов: 552
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua