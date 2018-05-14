Мужчина поджег себя на площади

На Театральной площади в Луцке Волынской области 60-летний мужчина облился бензином и поджег себя зажигалкой вечером 13 мая. Произошло это во время концерта ко Дню матери.

— Мужчина шумел, привлекал к себе внимание. Ведущая концерта позвала полицейских и военных, которые следили за порядком. Когда он их увидел, сделался агрессивный. Ругался, — рассказывают в луцкой военной части №1141 Национальной гвардии. — Военные перекрыли мужчине дорогу. Тогда он облился, поджег себя и начал идти. Патрульный Роман Билич снял с себя китель и пытался потушить огонь.

Мужчину забрали в городскую клиническую больницу.

— У него обгорела голова и туловище. В целом обжег почти 30 процентов тела, — говорит заместитель главного врача Андрей Смольянинов. — Состояние мужчины стабильно тяжелое. Он в сознании, есть шансы на выздоровление.

Мужчина имеет психическое заболевание, находится на учете в психиатрической больнице. 3 ноября 2017-го он разлил бензин в городском отделе полиции. Угрожал поджечь себя и помещение. После этого его на месяц арестовали.