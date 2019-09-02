- Зашел в котельную, а там Дима висит, синий, лицом к стене. Я с перепугу убежал. До сих пор не могу отойти. Даже с работы уволился, - говорит 60-летний Ярослав Чура из села Мшана Городокского района Львовской области.

Утром 21 августа нашел мертвым коллегу 29-летнего Дмитрия Сапрыгу. Мужчины работали операторами котельной в местной школе. Дмитрий накануне взял ключи, чтобы проверить оборудование. Нашли повешенным в день его рождения. В кармане у него была записка: "Мои кредиты - моя петля". Там же были перечислены семь банков и финансовые учреждения, которым задолжал деньги.

- Люди в селе рассказывают, что Дима играл в онлайн-казино. Но мы об этом не слышали, - говорит директор Мшанской школы 58-летняя Галина Копестинська. - Наверное, не было кому открыться. Чтобы кто-то подсказал, что выход есть.

Родители Дмитрия разведены. Он жил вдвоем с отцом. Переехали в село несколько лет тому назад, купили дом недалеко от школы, хозяйничали. Мать со старшим сыном 30-летним Романом остались во Львове.

- Дима два года проработал в нашей школе. Совестливый, спокойный, воспитанный. Хорошо ладил с учителями и руководством, - добавляет Галина Орестовна. - Недоумевала, почему он не ищет себе более оплачиваемую работу. О себе и родных ничего не рассказывал.

Кроме школы, Дмитрий занимался ремонтом техники. Часто ездил во Львов. Там и подсел на азартные игры, предполагают знакомые.

- С отцом имели подработку - привозили бэушную технику из Польши. Здесь ремонтировали и продавали. Хороший бизнес, ни в чем не нуждались, - рассказывает председатель сельсовета 51-летний Виктор Миндык. - У Димы были золотые руки. Никогда не отказывал людям в помощи. В прошлом году мне с ремонтом в доме помог. Но сам ничего не просил. Был молчаливым, все держал в себе. Ни с кем близко не дружил. Говорил, что работает в школе, потому что его там уважают и любят. Диму и просили оставаться, кто же сейчас пойдет на минималку?

- Его мать и брата увидел впервые, как это все произошло. До этого в село не приезжали. Говорят, у них дед военный, многие страны в свое время объездили, - добавляет Миндык. - Брат Дмитрия не верил, что он сам такое сделал. Просил сделать экспертизу на наличие наркотиков в крови. А после того, как записку нашли, все стало понятно. Отец говорил, что это в интернете сын кредитов набрался. Точную сумму не знаем. У Дмитрия телефон нашли. Там звонки, эсэмэски от кредиторов. Требовали отдать деньги.

Дмитрия похоронили на местном кладбище 23 августа.