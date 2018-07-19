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пятница, 20 июля 2018 07:35

Людмила Михлина отобрала квартиру у племянников

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— Когда открыли квартиру, был шок. Замки в комнатах сломаны. Все вещи — техника, посуда — в мешках у дверей. По ходу, выбросить не успели, — говорит 26-летняя Лилия Палюх из Днепра.

На их с братом Александром, 24 года, трехкомнатную квартиру родная тетя 57-летняя Людмила Михлина тайком оформила дарственную на чужих людей.

Помещение Лилии и Александру досталось от матери. Она умерла 16 лет назад, имела осложнения после гриппа. Детей воспитала мамина подруга Наталия Зарицкая.

— У покойной Ларисы с сестрой были натянутые отношения. Думали, после ее смерти все изменится — тетя станет для племянников второй мамой. Своих детей у нее не было. Но Люда и говорить на эту тему не хотела. Поэтому я оформила опекунство и забрала Лилю с Сашкой к себе, — рассказывает 47-летняя Наталия Зарицкая. — Когда дети выросли, вернулись жить в мамину квартиру. Время от времени наведывалась и Людмила — все трое были там прописаны. Дети сделали хороший ремонт, заменили окна. Но Люду это лишь раздражало. Мол, племянники хотят квартиру присвоить. Наговаривала, что бьют ее.

Через три года Лилия поехала учиться в Киев. Из помещения в Днепре выписалась, чтобы получить временную прописку в столичном общежитии.

— Саша остался сам. Тетя всячески пыталась его выжить, — продолжает Наталия. — Потом стала настаивать, что жилье нужно продать и разделиться. Он не хотел. После этого него начали подкарауливать на улице неизвестные. Угрожали покалечить, если будет упираться. Но Саша не из пугливых. Пошел в бюро технической инвентаризации. Написал заявление на запрещение приватизации квартиры. Имеет об этом справку.

Александр занимался промышленным альпинизмом. Весной сорвался с третьего этажа, травмировал позвоночник. Его прооперировали. Несколько месяцев проходил курс реабилитации в Харькове. Когда вернулся домой, двери в квартиру открыть не смог. Написал заявление в полицию.

— Три недели нам не разрешали заходит в помещение. Говорили, разбирайтесь с родственниками, квартира на сигнализации, — вспоминает Александр. — Нам лопнуло терпение. Выяснили, какая охранительная фирма поставила сигнализацию. Вызвали их представителя, наряд полиции, участкового, чтобы в их присутствии открыть квартиру. Тогда и приехал новый владелец помещения — Алексей Костенко.

Мужчина показал дарственную, оформленную на его жену Анжелику. Жилье они выставили на продажу, объяснил.

— 30 июня прошлого года Сашу выписали из собственной квартиры заочным решением Октябрьского районного суда Днепра. Документ явно сфабрикован, — говорит Лилия. — Через год квартира была приватизирована единолично тетей. Через месяц частный нотариус Ирина Зайченко оформила договор дарения на Костенко Анжелику.

Тетя живет в Китайгороде Царичанского района. Там дом наших бабы с дедом. Когда-то поехали туда с Сашей. Так она даже на порог не пустила. Выгнала и сказала, что не хочет нас видеть. Мы с братом собственного угла сейчас не имеем. Я живу у гражданского мужа. Саша пока на очередной реабилитации в больнице. Как выпишут, поедет к приемным родителям.

Палюхи обратились в полицию и прокуратуру, чтобы восстановить право собственности на жилье.

— Процесс сложный и длительный, но реальный. Право собственности на квартиру вернуть можно, — говорит адвокат Антон Зубков, 42 года. — Александру Палюху нужно обратиться в суд. Первое — обжаловать заочное решение суда о выписке из помещения. Когда возобновит прописку, должен обжаловать акт единоличной приватизации, а затем договор дарения. Когда это будет сделано — мужчина получит право на половину квартиры.

Автор: Анна БОВА
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