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вторник, 15 мая 2018 00:35

"Люба вертела деньгами, как хотела"

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Руководителя почтового отделения в селе Мечищев Бережанского района на Тернопольщине 43-летнюю Любовь Гуменюк подозревают в присвоении 100 тыс. грн для выплат. Недостачу обнаружили в начале марта.

— Люди неоднократно жаловались в сельский совет, Пенсионный фонд, райсобес, что не получили пенсии, субсидии, не прошли их проплаты за газ и свет. Люба заверяла, что коммунальные оплатила, а другие выплаты задерживают, — рассказывает Ирина Конь, 42 года, секретарь сельского совета. — Потом на счет сельсовета не поступил налог на землю — больше 10 тысяч гривен. Люди платили средства через почту. Через несколько дней эти деньги появились. Люба вертела ими, как хотела. Почтальоны у нее часто менялись. Та, которая сейчас работает, пришла недавно. Ничего не подозревала.

Любовь Гуменюк на почте работала около восьми лет. С мужем разведена, сама воспитывает трех детей — 22-летнего Юрия, 15-летнего Виталия и Христину, 12 лет.

— Никто не мог подумать, что она может человеческие деньги взять. Добрая, приветливая, всегда улыбающаяся. Сама детей тянула. Даже не знаю, на что те средства могла бы потратить — и дом не строила, и вроде никто не болеет, — добавляет Ирина Дмитриевна. — Хозяйка хорошая, держит корову, коня, поросят, кур, огороды обрабатывает. Старший сын помогает, на заработки в Польшу ездит.

Дело расследует прокуратура. Любовь Гуменюк могут посадить в тюрьму на пять лет.

Автор: Анна БОВА
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