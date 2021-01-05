Кристину Новицкую нашли мертвой в Турции

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 9
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1458
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2151
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 504
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4419
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 900
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1557
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
Фото
Все фото
5
3
3
4
3
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Бывшего министра подозревают в убийстве
Бывшего министра подозревают в убийстве
Интервью
1/5
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 189
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4257
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 504
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1413
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1215
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
среда, 06 января 2021 07:15

Кристину Новицкую нашли мертвой в Турции

  Комментировать

В Турции 3 января нашли мертвой украинку 25-летнюю Кристину Новицкую. Жила на съемной вилле в Бодруме.

Кристина родом из Киева. Окончила столичный национальный лингвистический университет, изучала восточные языки. В Турции работала переводчиком, преподавала в школе танцев в торговом центре в Бодруме. Разыскивать ее начала мать Галина Новицкая, которая не могла дозвониться из Украины. Попросила друзей Кристины наведаться к дочери. Когда же те не достучались, вызвали полицию.

Кристину Новицкую нашли на стуле. Руки были за спиной в наручниках, на голове - полиэтиленовый пакет. Три замка стальных дверей виллы заперты изнутри, на окнах - железные решетки. Местная полиция склоняется к версии самоубийства, говорит консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.

Кристина жила сама, говорят соседи и охранники жилого комплекса.

На записях видеокамер видно, что днем ​​31 декабря она заказывала еду и больше не выходила. Наручники также заказала в интернете. Однако друзья не верят в самоубийство.

- Кристина не выставляла напоказ личную жизнь. Но была жизнерадостная и веселая всегда. Теперь говорят - была в депрессии, потому что потеряла из-за карантина работу. Но не верится. Если была безработная, то могла вернуться домой, - говорит знакомая, имя просит не указывать. - О самоубийстве - это домыслы. Может, хотят кого-то прикрыть.

Причину смерти Кристины выясняют турецкие эксперты. Тело родственники забрали в Украину, где также планируют провести экспертизу.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кристину Новицкую нашли мертвой в Турции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Открыли новый вид энергии

Владимир Вернадский вспоминал Украину до конца своих дней

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 22825
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 17641
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 15048
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 Просмотров: 12384
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
 1 Просмотров: 10467
Скандалы
Тело Олега Рымарука после аварии спрятали в багажник
Тело Олега Рымарука после аварии спрятали в багажник Просмотров: 72
Одиннадцатиклассник спас травмированную соседку
Одиннадцатиклассник спас травмированную соседку Просмотров: 27
"Дверь открыть не смогла. Объяснили, что ключи сувенирные"
"Дверь открыть не смогла. Объяснили, что ключи сувенирные" Просмотров: 11088
Просил детей никому об их "играх" не рассказывать
Просил детей никому об их "играх" не рассказывать Просмотров: 2682
Семья два года живет в лесу без света
Семья два года живет в лесу без света Просмотров: 6057
Больше всего комментируют
15
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
10
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
2
Священную корону перехватили американские солдаты
Голосов: 556
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть