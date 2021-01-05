Кристину Новицкую нашли мертвой в Турции

В Турции 3 января нашли мертвой украинку 25-летнюю Кристину Новицкую. Жила на съемной вилле в Бодруме.

Кристина родом из Киева. Окончила столичный национальный лингвистический университет, изучала восточные языки. В Турции работала переводчиком, преподавала в школе танцев в торговом центре в Бодруме. Разыскивать ее начала мать Галина Новицкая, которая не могла дозвониться из Украины. Попросила друзей Кристины наведаться к дочери. Когда же те не достучались, вызвали полицию.

Кристину Новицкую нашли на стуле. Руки были за спиной в наручниках, на голове - полиэтиленовый пакет. Три замка стальных дверей виллы заперты изнутри, на окнах - железные решетки. Местная полиция склоняется к версии самоубийства, говорит консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.

Кристина жила сама, говорят соседи и охранники жилого комплекса.

На записях видеокамер видно, что днем ​​31 декабря она заказывала еду и больше не выходила. Наручники также заказала в интернете. Однако друзья не верят в самоубийство.

- Кристина не выставляла напоказ личную жизнь. Но была жизнерадостная и веселая всегда. Теперь говорят - была в депрессии, потому что потеряла из-за карантина работу. Но не верится. Если была безработная, то могла вернуться домой, - говорит знакомая, имя просит не указывать. - О самоубийстве - это домыслы. Может, хотят кого-то прикрыть.

Причину смерти Кристины выясняют турецкие эксперты. Тело родственники забрали в Украину, где также планируют провести экспертизу.