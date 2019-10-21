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вторник, 22 октября 2019 07:05

Кристина Буникевич повесилась после драки родителей

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11-летнюю Кристину Буникевич 15 октября похоронили в селе Быстрица Надвирнянского района Ивано-Франковской области. Под вечер 12 октября мать нашла ее в петле в сарае. Рядом лежала предсмертная записка. Ее содержание не разглашается.

- Следов насильственной смерти на теле девочки не обнаружили. В то утро ее мать обращалась в полицию. Во время конфликта избил сожитель, - рассказали правоохранители. - Пострадавшую забрали в районную больницу. Кристина оставалась дома с бабой. Вела себя как обычно. Ничто не указывало на намерение лишиться жизни.

Кристина была младшей в семье 33-летней Иванны Буникевич и Юрия Гуцько, 34 года. Воспитывают еще сына Виталия. Учится в 10-м классе. О семье в селе отзываются положительно.

- Никогда раньше Иванна или кто-то из родственников не жаловались, что Юрий дерется. Работящие, держат восемь голов скота. Выпивают, но под забором пьяные не валяются, - говорит голова села Анна Гавьюк, 53 года. - Дом двухэтажный строят, хотят от матери отдельно поселиться. Иванка хозяйством и детьми занимается. Юрий где подрабатывает еще неофициально. Смерть Кристины - трагедия для всех. Ребенок был спокойный, уравновешенный, хорошо училась. Никто не понимает, что произошло.

Причины самоубийства устанавливают полицейские.

Автор: Анна БОВА
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