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вторник, 06 августа 2019 07:20

Криминального авторитета зарезали в собственном дворе

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1 августа в Запорожье в собственном дворе нашли убитым 58-летнего Алексея Петрова. Скончался от многочисленных ножевых ранений.

В местных кругах его знали по прозвищу "Петрик". Занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые накапливались на местной свалке "Черная Гора". До 2000-го Алексей Петров был одним из пяти членов криминальной группировки "Франца". В последнее время от дел отошел.

Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. На мужчину напали около 11:20 двое неизвестных. Били руками и ножом. Пострадавший пытался сопротивляться. После нескольких секунд борьбы Петрова оттащили за его припаркованное авто. Также на ролике видно, как убийцы идут с места инцидента. У обоих руки и одежда в крови, один из них держит нож. Лица от камер не скрывают.

- Следственно-оперативная группа провела осмотр и собрала вещественные доказательства на месте преступления. Подозреваемых разыскивают, - рассказывают в полиции.

По неофициальной информации - это двое местных жителей 59 и 38 лет. В авто их якобы ждал третий сообщник. Всем грозит по 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Анна БОВА
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Дата
06
августа

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