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вторник, 22 октября 2019 07:40

"Как Виталий увидел мертвого сына, кричал не своим голосом"

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- Малый спал на диване. Оставила ему свечу на шкафу. Чтобы не испугался, если проснется. Она упала и загорелась тряпка. Когда прибежала - в доме дыма полно, дышать было нечем, - рассказывает 45-летняя Ирина Кучер из села Надеждовка Чаплинского района Херсонской области.

13 октября оставила внука 2-летнего Богдана одного в доме. Пошла к соседке, а оттуда - на День села. Свечу зажгла, потому что в доме нет электричества. Полгода назад выключили за долги.

Вернулась почти в полночь, когда дом горел. Богдана нашли на полу возле запертой двери.

- Спасатели быстро прибыли и потушили пожар. Но ребенок уже умер, - говорит Квита Заобурная из спасательной службы. - Предполагаемая причина смерти - отравление угарным газом.

Богдана воспитывал отец Виталий Кучер, 21 год. Месяц назад сына ему привезла мать. Сказала, если не возьмет - отдаст в детский дом. Документы переслала по почте.

- Мы до пожара не знали, что у них ребенок живет. Виталий нормальный парень, работящий. После школы перебивался сезонными заработками, - рассказывает местная Татьяна Куц, 39 лет. - Познакомился с девушкой по интернету. Говорят, она из Харькова. Приехала сюда, забеременела, а затем Виталика забрали в армию. Больше ее здесь никто не видел. По словам бабушки, мать позвонила Виталию, когда еще дослуживал. Пригрозила отдать Богдана. Ему жалко стало. Согласился воспитывать.

В тот вечер мужчины дома не было - гулял на Дне села. Сына оставил на бабу.

- В доме ничего практически не сгорело - тлел диван, шкаф. А ребенок задохнулся. Мальчик смог бы выбраться на улицу, если бы дверь не заперли, - говорит Татьяна Куц. - Все люди в шоке. Спрашивали - почему не сообщили в сельский совет, что ребенка имеют. Говорят, хотели документы сначала сделать.

Виталий 10 октября только вернулся со службы. На работу еще не устроился. Его мать Ирина Владимировна нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Местные обвиняют ее в смерти Богдана.

- Она всю жизнь пьет. Нигде не работала, ни о чем не заботилась. Отец тоже такой был. Умер в прошлом году, - рассказывает местная Валентина, фамилию не называет. - У Виталия еще старший брат есть, Юрий. Ребята жили сами по себе. Старший женат. Ребенок у него как родился - из больницы отдавать не хотели, потому что в доме антисанитария.

Юрий с семьей живет отдельно. Прошел войну на Донбассе.

- А Виталий не окончил 11-й класс. Пошел работать, потому что должен был за что-то жить. Спокойный и ответственный - потому и забрал ребенка. Хотя документов, что именно он отец - нет, - говорит Валентина. - В свидетельстве о рождении он не указан. Мало от кого и женщина могла родить. Как Виталий увидел мертвого сына, кричал не своим голосом. Пытался откачать, но было поздно.

Полицейские открыли уголовное производство за нарушение норм пожарной безопасности.

- Продолжается досудебное расследование и назначен ряд экспертиз, - говорит Татьяна Пшонь из областной полиции. - Если будет установлена вина родных в гибели ребенка - дело переквалифицируют.

Богдана Лазарева похоронили 16 октября в Надеждовке. Матери на кладбище не было. Ее не смогли разыскать и сообщить о смерти сына.

Автор: Анна БОВА
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