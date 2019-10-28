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вторник, 29 октября 2019 07:25

Итальянец погиб, защищая украинку

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В Риме грабители убили итальянца 25-летнего Луку Саччи, который пытался защитить украинку Анастасию Килемник, 26 лет. Напали, когда пара прогуливалась поздно вечером.

Двое мужчин подбежали сзади и попытались вырвать у женщины рюкзак.

- Почувствовала, что меня тянут сзади. Сказали: "Отдай сумку". Снимала рюкзак, когда огрели битой. Тогда вмешался тот, кто попал в голову Луки, - рассказывает Анастасия.

Итальянца сначала ударили прикладом пистолета, а затем выстрелили в голову.

Нападавшие скрылись на автомобиле. Тревогу поднял водитель такси, которое ехало по улице. Луку доставили на "скорой" в больницу, но после экстренной операции он умер.

Итальянские правоохранители дело квалифицировали как убийство. Объявили розыск преступников.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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