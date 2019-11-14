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пятница, 15 ноября 2019 00:55

Игорю Панову с женой пробили головы

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10 ноября в Киеве нашли избитыми 56-летнего Игоря Панова и его жену Оксану Кавецкую, 51 год. Оба были в коме. Лежали на лестнице перед собственной квартирой с проломанными головами. Соседи вызвали полицию и "скорую".

Игорь Панов находится в коме в реанимации Главного военного госпиталя. Врачи не дают никаких прогнозов. Состояние жены - стабильно тяжелое.

- Игоря с Оксаной били зверски, - рассказывает волонтер Татьяна Грубенюк, которая дружит с супругами. - Через день Оксана пришла в себя. Меня не узнала, не помнит, что произошло. Переживает за Игоря. У него раздроблен череп, много гематом мозга. Во время трепанации началось кровотечение, потерял 3 литра. Ему сделали 18 переливаний, состояние критическое.

Игорь Панов - военный, родом из российского Ставрополя. В Украину переехал несколько лет назад. В марте 2015-го ушел добровольцем в АТО. Был бойцом 90-го отдельного аэромобильного батальона, имеет позывной "Хан".

- "Хан" пришел к нам в четвертой волне мобилизации, - рассказывает бывший командир 90-го батальона Виталий Баранов, 52 года. - После падения Донецкого аэропорта оборонял Опытное, Водяное, Пески. Руководил разведчиками. Они отработали в Авдеевской промзоне, прежде чем туда вошло наше подразделение. Прекрасный офицер и боец. В прошлом - военный, на Донбассе учил ребят воевать. Вкладывал свои деньги, находил инструкторов. В прошлом году демобилизовался. В начале ноября подписал контракт на службу в учебном центре "Десна" в Черниговской области. Хотел забрать к себе жену.

С Оксаной Кавецкой познакомился до войны. Поженились в 2017 году.

В нападении на супругов подозревают сына Оксаны 30-летнего Максима и соседа Александра Пинчука, 29 лет.

Максим постоянно конфликтовал с матерью за квартиру, говорят знакомые. В день нападения ссорился с ней по телефону. Затем приехал, начал бить. За Оксану вступился муж. Максим убежал, вернулся с соседом. Бил мать с отчимом молотком и битой.

Игоря и Оксану нашли около 17:00.

- Кровищи было море - на стенах, лестницах, - говорит жительница дома 62-летняя Нина, фамилию просит не указывать. - Они часто ссорились, мы уже и не реагировали. Максим всем нервы портил. Характер вспыльчивый. Бегал с молотком, колотил стены в подъезде, дверь соседям. Мы старались его не трогать. В прошлом году полицейские приходили к нему, искали наркотики.

Максима Кавецкого и Александра Пинчука арестовали без права на залог. Первый отказался давать показания, второй вину отрицает.

- Я этого не делал, мне нечего бояться. Знаю эту семью больше года. Каждый день бухают, дерутся, ходят побитые, - говорит во время заседания Александр Пинчук.

Следователи имеют доказательства причастности к преступлению обоих подозреваемых, говорит прокурор Виктория Ливочка.

- У Пинчука нашли орудие, которым били супругов. Есть свидетель, который видел его на месте преступления, - говорит Ливочка.

Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Автор: Анна БОВА
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