Игорь Панов умер после избиения

20 ноября в Главном военном госпитале в Киеве умер ветеран АТО 56-летний Игорь Панов с позывным "Хан". За его жизнь врачи боролись 10 дней. Имел разбитый череп и многочисленные гематомы мозга.

С проломанными головами его с женой 51-летней Оксаной Кавецкой нашли на лестнице возле собственной квартиры. Оба были в коме. По подозрению в избиении арестовали сына Оксаны 30-летнего Максима Кавецкого и соседа Александра Пинчука, 29 лет.

- Состояние Игоря было критическим. В себя не приходил, не функционировала левая сторона. Его кормили через зонд, организм воспринимал еду, - рассказывает волонтер Татьяна Грубенюк. - Однажды согнул в колене правую ногу. Говорила с ним. Он все слышал и улыбался. Когда взяла за руку, сжал мою ладонь. На прощание двигал всеми пальцами правой руки, будто говорил "па-па". Через два дня Игорю начали вводить препарат, который должен был стимулировать клетки мозга. Но чуда не произошло.

Оксана Кавецкая продолжает лечение в столичной больнице №17, ее состояние улучшается.

Следствие по делу об избиении продолжается.